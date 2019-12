Terry Rozier, une célébration qui coûte cher

Quand Chris Paul est sur un terrain, il se passe toujours quelque chose avec les arbitres. Cette nuit, ce n’est pas un maillot qui dépasse du short qui a provoqué une faute technique, mais un ballon envoyé au plafond ! Le meneur du Thunder vient de louper son tir de la gagne, et les Hornets et le Thunder partent en prolongation.

Sous le panier, Terry Rozier prend le rebond et envoie le ballon au plafond. Comme on le fait lorsqu’on arrache une victoire à la dernière seconde. Sauf que le match n’est pas terminé, et que les arbitres lui sifflent une faute technique ! « Une technique idiote » selon Terry Rozier, tandis que Billy Donovan avoue qu’il n’avait jamais vu ça.

« Ce n’est jamais arrivé auparavant, et il vaut mieux qu’on le tire au début de la prolongation qu’à la fin du du temps réglementaire, car on serait sans doute tous rentrés chez nous après ça. »

C’est Chris Paul qui va donc tirer ce lancer-franc bonus avant le début de la prolongation, permettant au Thunder d’attaquer la prolongation avec un petit point d’avance. Les Hornets n’ont évidemment pas perdu ce match sur ce lancer, mais dans un match aussi serré, ça n’était pas négligeable. D’autant qu’avec un seul petit point d’écart, P.J. Washington n’aurait pas balancé une brique sur son deuxième lancer à deux secondes de la fin de la prolongation.