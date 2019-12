Il y a un an, quand Anthony Davis a eu le déclic

D’accord, les Lakers ont vécu une triste soirée de Noël avec un deuxième revers face aux Clippers dans le derby le plus attendu de la saison, la quatrième défaite de suite après Indiana, Milwaukee et Denver, un chambrage en règle de Pat Beverley suite à son action décisive sur LeBron James et la blessure de ce dernier.

Mais il en faudra plus pour entamer le moral d’Anthony Davis, qui a reçu les éloges du Staples Center cette nuit, et qui mesure le chemin parcouru en un an, alors qu’il n’était pas loin de la déprime au soir du 25 décembre 2018.

Souviens-toi, Noël dernier

À cette époque, l’an dernier, ses Pelicans pointaient à 15 victoires pour 19 défaites, et alors qu’il s’apprêtait à être spectateur des « Christmas Games », c’est peut-être bien là qu’il a eu le déclic, sa réflexion l’ayant mené au constat suivant : pour gagner, il faudra quitter la Louisiane.

« On n’arrivait pas à enchaîner les victoires, et il semblait qu’on se dirigeait vers une saison sans playoffs. Tout le monde autour de moi, les gens qui me connaissent, savent à quel point j’aime gagner. Et je n’ai pas eu le sentiment qu’on allait y arriver la saison dernière. Je veux être en mesure de gagner. On avait fait un bon départ, on était à 4-0, puis il y a eu des blessures, des petites choses. Mais à cette époque, mon état d’esprit était toujours d’essayer d’être le leader de l’équipe », précise-t-il.

Un mois plus tard, le 28 janvier 2019 plus précisément, « AD » a donc fait part de ses envies d’ailleurs, rappelant au passage à quel point la carrière d’un joueur NBA peut-être courte. « Je voulais me mettre en position de pouvoir gagner avant que ma carrière soit terminée, avec pourquoi pas, plusieurs titres, plusieurs années victorieuses. C’est ce que j’avais en tête à cette époque. »

Anthony Davis a ainsi laissé son agent Rich Paul mener les discussions avec les Pelicans, mais les retours qui lui sont parvenus ne l’ont pas vraiment satisfait.

L’intérieur, qui estimait avoir tout donné pour sa franchise pendant sept saisons, espérait sans doute s’en tirer comme ça et filer à l’anglaise, sans heurt et sans problème. Il n’en a rien été mais malgré la fin de saison houleuse entre les deux parties, AD estime avoir toujours su rester professionnel.

« Les Pelicans n’ont rien fait, » rappelle-t-il au sujet de sa demande de trade. « Donc j’ai toujours essayé de mener cette équipe, lorsque j’ai eu une chance de jouer. J’ai joué avec tout mon cœur. »

Une montée en puissance à poursuivre… en battant les Clippers ?

Même si les Lakers n’ont plus gagné depuis quatre matchs, le monosourcil le plus célèbre depuis la NBA reste certain qu’il est sur la bonne voie dans son chemin vers la gloire. « On a toujours le meilleur bilan à l’Ouest et on va continuer à progresser », ajoute-t-il. Parmi les objectifs de cette deuxième partie de saison régulière, il y aura notamment celui de battre enfin les Clippers.

« C’est une bonne équipe, avec deux gars qui sont toujours dans les discussions pour le MVP et beaucoup de « role-players » autour d’eux pour compléter le tout. Mais comme lors du match à Milwaukee, tu ne ramènes aucun trophée si tu gagnes là-bas. On va retrouver les Clippers encore deux fois en saison régulière. C’est une équipe qui a beaucoup changé, nous aussi. Mais on garde le sentiment qu’on a laissé filer celui-là. On les reverra. »

Hasard du calendrier, le prochain duel entre les deux équipes est fixé au… 28 janvier. L’occasion pour Anthony Davis de marquer le coup, un an après sa demande de transfert.