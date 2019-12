Les Pistons coincés par le physique fragile de Blake Griffin

Notamment sur les deux dernières semaines mais globalement depuis son retour de blessure, Blake Griffin n’est que l’ombre du joueur qu’il a été. L’intérieur All-Star porte ses problèmes au genou gauche comme un boulet et il n’a joué que cinq des huit derniers matches des Pistons, pour des moyennes faméliques : 8 points à 20 % de réussite au shoot et un affreux 7 % à 3-pts…



Detroit ne peut que prier pour le récupérer à 100 %, mais les jours passent et son état ne s’améliore guère. Sauf que la franchise n’a pas l’intention de le mettre au frigo pour le soulager définitivement. « On espère que le repos entre les rencontres lui fera du bien », explique Dwane Casey sur Mlive.com. « L’idée de le laisser à l’infirmerie n’est pas bonne pour quiconque soiffre d’une tendinite ou autre. Il faut travailler ces muscles. C’est le processus qu’on traverse actuellement et on n’a pas de baguette magique. »

Les Pistons ont également besoin de victoires. Ils ne sont pas largués dans la course au playoffs, mais l’irrégularité de la franchise pourrait rapidement les plomber dans cette course. Mettre Griffin sur le parquet, c’est donc se donner plus de chance d’après Casey, même s’il est diminué. « On peut faire des pick-and-rolls avec lui, il peut faire jouer les autres. Il peut faire beaucoup, excepté shooter puisqu’il est conscient de sa maladresse actuelle. Il reste une présence, pour faire des écrans, des passes. »

Griffin veut assumer son rôle de leader et sa présence est positive pour le groupe sur le plan mental, mais les Pistons ne pourront pas se satisfaire d’un intérieur qui shoote à moins de 30 % de réussite et ne gobe que 3.9 rebonds par match en décembre. « Je lui dis toujours que c’est une série », explique Andre Drummond. « Il manque des tirs et ne parvient pas à rentrer dans un certain rythme. On a foi en lui, ça va aller. Il faut continuer de jouer, les shoots vont finir par rentrer. On a également besoin de lui défensivement. »