Les Pistons prient pour retrouver un Blake Griffin à 100%

Giflés par les Wizards à domicile mardi soir en l’absence de Blake Griffin (119-133), les Pistons ont concédé un 8e revers à la maison cette nuit face aux Raptors (99-112) qui ont survolé la rencontre en menant notamment de 19 points avant la pause. Auteur de 15 points à 6/13 au tir, 2 rebonds et 4 passes décisives en 32 minutes, celui qui est censé être le joueur majeur de la formation de Dwane Casey n’a pas vraiment brillé.

En plus de devoir gérer un genou gauche douloureux, Blake Griffin n’est pas dans le coup depuis le début de saison, avec des pourcentages historiquement bas (37% sur 14 tentatives en moyenne par match, 27% à 3-points).

Blake Griffin : « Pas d’excuse »

L’intérieur sait qu’il n’est pas au rendez-vous et devra hisser son niveau de jeu pour aider Detroit à s’inscrire à nouveau dans le Top 8 à l’Est. « On doit être meilleurs, je dois être meilleur. Ça commence par moi, a-t-il reconnu après ce deuxième revers consécutif.

Le joueur s’est voulu rassurant sur son état de santé, alors qu’il souffre du genou qui lui avait déjà coûté une partie de la saison dernière et qu’il a soigné cet été. « Physiquement, je me suis senti super bien aujourd’hui. J’espère que ça va continuer sur cette voie et que je vais mieux jouer. Je dois juste mieux jouer, il n’y a pas d’excuse. »

Dwane Casey : « On a besoin de lui »

Dwane Casey sait l’importance d’avoir un Blake Griffin à 100%, ce qui n’est pas le cas actuellement, un coup dur de plus alors que le bateau commence à tanguer avec un bilan de 11 victoires pour 17 défaites.

« Blake n’est pas à 100% avec sa douleur au genou, et je n’ai pas de boule de cristal pour prédire à quel moment il va revenir à 100%, » a déploré le coach. « C’est notre objectif, en essayant de le reposer et en lui donnant des jours de repos. Espérons qu’on arrive à le ramener proche de son aptitude maximum. C’est notre but. On a besoin de lui. Quand il est à 100% il représente une partie importante de ce qu’on produit des deux côtés du parquet ».

Les Pistons vont encore devoir s’attendre à souffrir alors qu’ils vont se rendre à Boston vendredi soir. Ils auront ensuite trois matchs de suite à domicile puis un road-trip de six matchs pour conclure 2019 et débuter 2020.