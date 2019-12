Gordon Hayward freiné par ses blessures à répétition

Les Celtics ont annoncé il y a quelques jours que Gordon Hayward était gêné par une douleur au pied gauche. Une petite blessure déjà présente avant la main cassée de l’ailier début novembre et malgré des jours de repos suite à son opération de la main, la situation ne s’est pas améliorée.



« Ça fait un moment que je joue malgré ça », assure Gordon Hayward, confirmant les récents propos de son coach. « Je pouvais faire avec, mais progressivement, ça empirait. Je ne pouvais alors plus jouer. Donc j’ai essayé de trouver des solutions. Pour une quelconque raison, cette solution a été pire. Voilà pourquoi il m’était impossible de jouer. »

Forcément, l’ailier ne peut s’empêcher d’être touché moralement par cet enchaînement de pépins physiques, qui freinent ses superbes prestations cette saison. « On ne peut pas ne pas l’être », poursuit l’ancien du Jazz. « J’étais très frustré. Je me suis cassé la main, donc comme je ne pouvais plus jouer on pensait que ça passerait. Sauf que mon pied n’allait pas mieux et tout le monde était frustré. »

Ce dernier estime que sa situation actuelle est sans doute une conséquence de sa terrible blessure au pied gauche lors du premier match de la saison 2017-2018. « Tout vient de cette blessure antérieure. Je ne me suis pas blessé au pied droit. Donc quand on connaît un événement traumatique à la cheville, les choses changent à l’intérieur. On ne le sent pas forcément car ça ne vous dérange pas, mais dès qu’on se tord la cheville ou autre, on y pense. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence que ce soit mon pied gauche qui me dérange. »

Il a fallu multiplier les infiltrations pour le soulager. La troisième sera-t-elle la bonne ? « Je l’espère », commente l’ailier. S’il est en état de jouer ce mercredi soir, ce qui reste probable, Brad Stevens a annoncé qu’il serait titulaire face aux Raptors, tout en surveillant ses minutes puisqu’il a manqué les trois dernières parties des Celtics.