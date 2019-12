Gordon Hayward gêné par une douleur au pied

Alors qu’il réalise une remarquable saison en terme d’efficacité avec 17.5 points de moyenne à 55% de réussite au shoot et 39% à 3-points, Gordon Hayward a connu un coup d’arrêt avec une fracture à la main mais il doit aussi composer avec une gêne au pied gauche, celui qu’il s’était cassé il y a deux ans.

Brad Stevens l’a confirmé en marge de la rencontre contre Dallas (remportée par Boston), à laquelle l’ancien du Jazz n’a pas participé. « Il compose avec une petite douleur depuis un moment, avant même sa blessure à la main », précise le coach des Celtics à Masslive.com. « Ce n’est rien de bien grave. Il joue malgré ça. Il se sent bien, mais ce n’est pas optimal. Chaque jour, il est plus ou moins gêné, et là, c’était pire que les derniers jours. »

Même une infiltration n’a pas réussi à le soulager. Cette blessure ne serait-elle pas plus inquiétante qu’elle n’en a l’air ? « Il a fait une IRM il y a quelques semaines. Il n’y a rien de cassé, aucune raison de s’inquiéter », rassure Brad Stevens. « Une nouvelle IRM est programmée ce jeudi pour écarter toute blessure importante. »