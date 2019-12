David Nwaba blessé, Rodions Kurucs veut finir sa cure de minutes

La blessure de David Nwaba devrait faire plusieurs heureux chez les Nets. Et Rodions Kurucs pourrait être de ceux-là. Après une première saison prometteuse, le Letton ne parvient toujours pas, jusqu’ici, à se (re)faire sa place dans la rotation de Kenny Atkinson. Titulaire à 46 reprises l’an passé, il n’est rentré en jeu qu’à 14 reprises cette saison, pour un temps de jeu moyen limité à 10 minutes.

De novembre à la mi-décembre, il a même collectionné les « DNP », passant le plus clair de son temps à l’étage inférieur, en G-League. Là où l’ailier tourne à 12 points de moyenne, 6.5 rebonds et 4 passes en 30 minutes. « Ils voulaient simplement que je trouve mon rythme et que je prenne les bonnes décisions, » rapporte-t-il. « Je ne jouais pas parce que je ne prenais pas les shoots ouverts et que j’en perdais le ballon. »

Même scénario que l’année dernière ?

D’où ses huit matches joués avec les Long Island Nets pour « prendre les bonnes décisions et perdre moins de ballons ». Lors du match qui a suivi la blessure de David Nwaba, il a pu récupérer 11 minutes de temps de jeu. Le temps de convertir ses trois tirs et de finir avec 6 points. « Rodi a monté son niveau de jeu l’autre soir, » apprécie son coach. « J’ai l’impression que lorsqu’un joueur est sur la touche, un autre se montre. »

« J’ai un peu des minutes de David […], je me sens bien maintenant, » poursuit le sophomore. « C’est juste de la confiance et le fait de shooter en G-League aussi. Je tire peut-être six 3-points par match (ndlr : cinq tirs en moyenne en réalité pour 20% de réussite, contre 4/10 au total en NBA) donc ça devient automatique. Obtenir le ballon et shooter à chaque fois que je l’ai. »

Et ne plus hésiter à prendre les shoots ouverts donc. « C’était la même chose l’année dernière, » remarque-t-il. « On a eu plein de blessures et j’ai commencé à jouer. Il se passe la même chose cette année. Je suis toujours prêt à jouer et à aider l’équipe. On doit être capable de compenser pour les autres. »