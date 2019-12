Luke Walton pas convaincu par l’association de Marvin Bagley III et Richaun Holmes

Comment réintégrer Marvin Bagley III avec l’éclosion de Richaun Holmes ? C’est la question que tout le monde se pose à Sacramento.

La franchise a toujours été persuadée qu’il peut évoluer sur plusieurs postes : « Il peut jouer ailier, il peut jouer 3, 4 ou 5, avec son talent unique » s’enthousiasmait Vlade Divac après sa Draft en deuxième position en 2018. Et l’ancien de Duke a obtenu une nomination dans le cinq des meilleurs rookies en alternant poste 4 (45% du temps) et 5 (55%).

Sauf que Nemanja Bjelica et Harrison Barnes sont des options très fiables au poste 4, capables d’étirer le jeu, pas comme Bagley et ses 31% de réussite en carrière à 3-points sur 1.5 tentative. « Son tir à 3-points est bon » assure l’entraîneur. « Mais on veut surtout qu’il soit à l’aise avec les systèmes dans un premier temps, pour pouvoir ensuite le déplacer. » Sur ses huit petits matches cette année, il a d’ailleurs été utilisé 80% du temps comme pivot.

L’heure n’est pas aux expérimentations à Sacramento

Lundi soir dans la défaite contre Houston, Luke Walton a bien tenté d’associer Bagley et Holmes en début de partie, mais l’essai n’a pas été concluant. « Si on le fait jouer avec Richaun, il sera au poste 4 et sur chaque système, il devra changer de place, avoir une lecture différente » souligne le coach dans les colonnes du Sacramento Bee. « On veut qu’il soit libre sur le parquet. On le fait jouer sur un poste aujourd’hui, mais à terme on aimerait qu’il puisse jouer du poste 1 au poste 5 comme Giannis (Antetokounmpo) le fait à Milwaukee. » Rien que ça.

Des mots qui ont surtout pour but d’adoucir le fait qu’il va, selon toute vraisemblance, continuer à faire sortir Bagley du banc, lui qui voulait tant retrouver le cinq majeur. « Je suis un joueur de basket, je n’ai pas de poste prédéfini. Qu’importe ce dont l’équipe a besoin que ce soit un 5, un 4, un 3, je m’adapterai, j’apprendrai et je m’exécuterai » explique-t-il. Mais avec quatre défaites de suite, l’heure n’est pas aux expérimentations dans le Nord de la Californie.