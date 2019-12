Les Rockets résistent à la charge de De’Aaron Fox

Quinze jours après avoir été battus à domicile par un énorme tir primé au buzzer de Nemanja Bjelica, les Rockets débarquent à Sacramento avec l’intention de remettre les points sur les i. Dans ce match fait de temps forts pour l’une ou l’autre équipe, c’est clairement Houston qui dicte son tempo sur l’ensemble de la partie.

Bien mis sur orbite par Russell Westbrook, Clint Capela est le premier à frapper près du cercle, dont Marvin Bagley et Richaun Holmes peinent à l’écarter. Le Suisse est le principal Rocket à contrôler dessous, tant James Harden et les autres commencent leur festival derrière l’arc. En parfait profiteur des espaces, Danuel House passe sa soirée à récupérer les bons ballons derrière l’arc, feinter, envoyer et convertir.

James Harden et Russell Westbrook dictent leur tempo

Sur trois tirs primés consécutifs de Ben McLemore, l’ancien King, Austin Rivers et enfin PJ Tucker, Houston compte déjà 16 unités d’avance après 12 minutes de jeu (21-37). En panne d’adresse derrière l’arc, à l’instar de son shooteur en chef Buddy Hield, Sacramento parvient malgré tout à se refaire en attaquant un maximum de fois le cercle adverse. Bagley profite aussi de quelques passes lobées pour finir facilement, tandis que son compère de raquette Holmes rentre ses floaters.

Revenus à huit points, les Kings explosent complétement après la pause. Adroit de loin et relativement sobre dans son jeu, Russell Westbrook est infernal avec ses attaques de cercle, terminées main gauche ou main droite. Et que dire de son compère Harden avec ses « stepback » derrière l’arc. Avec leurs deux leaders en démonstration, et une adresse à 3-points redoutable, Houston s’offre sans prévenir une avance de… 25 points.

Sur un temps-mort, les Kings regagnent leur banc sous les huées de leur public. Battre Houston en tentant un gros run à la manière des Rockets ? C’est désormais l’idée des Californiens. Pour mener la révolte, il y a De’Aaron Fox.

Le réveil de De’Aaron Fox

Pas toujours inspiré dans ses choix de tirs jusqu’ici, le meneur des Kings décide d’accélérer à pleine vitesse en transition et à multiplier les « eurosteps » pour s’ouvrir la voie du cercle. Il attaque, attaque et attaque encore au point de ramener son équipe à deux petites possessions des visiteurs, à l’approche du « money time ». Le meneur, qui en revanche laisse beaucoup trop de points en route sur la ligne des lancers, brille aussi par sa défense au provoquant un retour en zone de James Harden.

Amorphe, l’attaque des Rockets, qui connait l’un de ses pires quatrièmes quart-temps de sa saison, s’en remet à James Harden qui envoie un gros « stepback ». Nemanka Bjelica tente de lui répondre à 10 mètres en première intention, mais c’est beaucoup trop court.

Les Rockets (21v – 9d) survivent et s’offrent une quatrième victoire de suite avant leur match de Noël face aux Warriors. Les Kings (12v – 18d) connaissent leur quatrième défaite de suite avant de recevoir Minnesota jeudi.