L’équipe C des Wizards gagne à New York

Avec Ian Mahinmi dans le cinq majeur, les Wizards démarrent la rencontre de la meilleure des manières. Bradley Beal, puis Isaac Bonga sont inspirés en attaque, et mettent quasiment tous leurs tirs.

Mais Julius Randle provoque poste bas, et les Knicks restent au contact (15-11). Le buffle de Kentucky a du feu dans les mains, et il noircit la feuille de stats quasiment à lui tout seul pour l’instant, avec un déchet quasi inexistant. Beal est le seul à amener une étincelle en attaque pour les Wizards, et malgré un panier de loin du nouveau venu Gary Payton II, les hommes de Scott Brooks voient les locaux prendre une petite avance après les douze premières minutes de jeu (37-32).

Washington tente de réagir, par le rookie Anzejs Pasecniks, qui se joue deux fois de suite de Bobby Portis, transparent en défense côté Bockers. Mike Miller demande à ses joueurs de ne pas perdre leur concentration, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la seconde unité locale fait un travail médiocre. Sur un nouveau panier du pivot letton, les visiteurs passent devant (42-40). Le duo Randle-Barrett essaye de remettre les Knicks sur les rails, mais les Wizards sont combatifs, et ne lâchent rien en défense. Frank Ntilikina entre (enfin) sur le parquet, et le meneur français éclaire le jeu des siens, en donnant deux caviars à Randle (21 pts à la mi-temps) et Barrett, qui allument de loin. Sur une ultime attaque, Trier claque un dunk en contre-attaque et redonne l’avantage à son équipe (64-63).

Les snipers sont de sortie

Au retour des vestiaires, Ish Smith fait jouer son intelligence de jeu à la baguette, et Bonga, avec son envergure XXL, coupe les lignes de passe, et met les Knicks dans l’impasse. En infligeant un 14-0 aux hommes de Coach Miller, les Wizards s’échappent (77-64). Mais Randle sonne la charge, et se réveille à nouveau après de longues minutes de léthargie. Les fans poussent, et Mitchell Robinson en profite pour coller deux contres à un Ian Mahinmi trop lourd sur ses appuis. Le match se transforme alors en un concours à 3-points. Dotson répond à un bouillant Brown Jr qui ne rate quasiment rien. Ntilikina prend Beal en défense, mais c’est l’arrière All-Star qui garde les siens au contact avec un 4e tir primé dans ce quart-temps. Après 36 minutes, les Bockers n’ont qu’une possession de retard (94-91).

Les seconds couteaux de chacune des équipes sont en forme en cette entame de dernier quart. Brown Jr. et Trier soignent leur scoring, mais les Wizards, dont l’effectif du soir ressemble plus à celui d’une formation de G-League, jouent juste. Les troupes de Coach Brooks ont ajusté la mire, et sur une nouvelle banderille de Payton II, ils prennent douze points d’avance (109-97). Coach Miller peut soupirer, ses Knicks sont plus que jamais au fond du seau. Damyean Dotson tente de sauver la « Knicks Nation », et ça marche puisque New York colle un 16-2 en quatre minutes, et revient en vie !

À trente secondes du terme, une seule possession sépare les deux équipes. Ballon pour les Bockers, mais RJ Barrett et compagnie font n’importe quoi. Les visiteurs peuvent souffler. À 24h du réveillon, les Wizards se font un petit cadeau de Noël avant l’heure en s’imposant au Garden (121-115).