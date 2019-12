Cible potentielle d’autres franchises, Alec Burks remplit son contrat avec les Warriors

Être sur les bases de sa meilleure saison en carrière, Alec Burks ne l’aurait jamais imaginé en signant avec les Warriors. Mais le cauchemar infirmier que connaissent les Warriors lui permet d’être largement utilisé par Steve Kerr, au point d’émerger comme l’un des remplaçants les plus productifs de la ligue.

Au point également d’attirer l’attention des autres franchises qui pourraient voir en lui un renfort potentiel de choix. Un scout œuvrant pour une franchise de la conférence Ouest, cité par NBC Sports Bay Area, assure par exemple qu’il serait surpris qu’Alec Burks soit toujours dans l’effectif des Warriors après la date butoir du 6 février.

Une situation plus ou moins comparable à celle de D’Angelo Russell chez des Warriors qui doivent déjà penser à leur effectif de demain, avec le retour de blessure des cadres. Malgré les rumeurs, et malgré la tournure sportive des événements, Alec Burks redit pourtant son attachement pour la franchise. « J’adore être ici, je veux être ici », formule le joueur, auteur de sa meilleure moyenne aux points, aux rebonds, à la passe et à l’interception.

Surnommé « grand-père » à… 28 ans

Productif sur le terrain, Alec Burks a également la particularité d’être l’un des Warriors les plus âgés et expérimentés de l’équipe. En l’absence de Stephen Curry et de Klay Thompson, le joueur de 28 ans fait naturellement office de mentor aux côtés de Draymond Green.

Les Warriors le décrivent même comme un vieux sage, un rôle laissé vacant depuis le départ d’Andre Iguodala.

« C’est un super gars pour cette équipe, » juge Damion Lee. « La plupart des jeunes de l’équipe le qualifient de ‘vieil homme’ ou de ‘grand-père’ en rigolant avec lui. Il n’a aucun problème avec ça. Il apprend un système et il transmet les choses qu’il connaît. »

Alec Burks ne regrette toujours pas d’avoir signé avec les Warriors, franchise dont il vante encore la culture et la qualité du « coaching staff », malgré « l’adversité actuelle. Vous avez vu ce qu’il en était sur ces cinq années, avant les blessures. C’était une grande équipe. Klay et Steph vont revenir. Draymond sera à 100%. D-Lo aura une année de recul. Les jeunes auront pris de l’expérience. La situation sera totalement différente. »

Il pourra le constater, s’il n’a pas bougé d’ici là…