Interview Brook Lopez : « Je ne vois pas la Coupe du monde comme une expérience négative »

Figure importante de la meilleure équipe de la saison jusqu’à présent (27 victoires, 4 défaites), Brook Lopez ne cache pas sa satisfaction lorsqu’on évoque l’exercice en cours pour la franchise du Wisconsin. Rencontré samedi avant la rencontre face aux Knicks, l’ancien pivot de Stanford revient sur les premières semaines de la saison et nous parle de ses objectifs ambitieux.

Les Bucks sont sur un nuage depuis le début de la saison…

On est plutôt pas mal pour l’instant, non ? (rires). Plus sérieusement, ça me rend tellement heureux de voir que l’on joue aussi bien, et que l’on gagne autant de matches depuis le début de la saison. On a vraiment mis en place une équipe qui tourne à plein régime, et on a montré durant une grande partie de ce premier tiers de saison que l’on peut faire une superbe saison. On a un roster énorme, plein d’expérience et on adore jouer les uns pour les autres. Ça n’est pas toujours le cas, mais on se sent super bien ensemble. On veut montrer à tout le monde de quoi on est capables, et déjouer quelques pronostics qui nous voyaient moins forts que les autres favoris en début de saison.

Quand on débarque dans les vestiaires, on sent une confiance énorme. Ressentez-vous la même chose ?

Oui, c’est exactement cela. on a confiance, une énorme confiance. On n’a peur de personne. On a battu certaines des plus grosses équipes de la ligue depuis le début de la saison lors de matches de très haut niveau de notre part. On a confiance en nous-mêmes, et on a confiance en chacun de nos coéquipiers. Que ce soit Giannis ou Kyle, ou Donte, on sait que l’on est un groupe avant tout, et que le collectif prime, et que c’est avec celui-ci que l’on peut gagner le plus de matches possibles et atteindre notre objectif de la saison. Il ne faut pas se voiler la face, on veut tout gagner.

« Je découvre des nouveaux aspects de mon jeu, je suis mis en valeur »

Donc les Bucks assument leur objectif de titre, sans se soucier de ce que les autres favoris disent… ou ne disent pas ?

Oui, ça sert à rien de se voiler la face. On sait ce qu’on veut, et les résultats parlent d’eux-mêmes. On veut gagner un maximum de matches sur la saison régulière, et ne pas revivre ce qui s’est passé la saison passée en playoffs. On a fait beaucoup trop d’erreurs, on avait un avantage et on s’est laissé manger comme des bleus d’une certaine manière. Je ne sais pas si c’était par pêché d’orgueil, ou par un trop plein d’excitation, mais je peux vous dire que l’on ne va pas reproduire ce genre d’erreurs cette saison. On a appris, et on est meilleurs cette saison à mon avis.

En quoi l’équipe est-elle meilleure cette saison?

Je pense que l’on a plus d’expérience et que l’on a gagné en expérience pour les plus jeunes de l’équipe. Quand on a des gars comme Korver, Matthews, et mon frère, on gagne en expérience et en matches de playoffs au compteur (rires). Je pense que le roster est super dense, que l’on peut vraiment gérer les efforts entre les joueurs dans le sens où on ne va pas arriver en playoffs cramés physiquement. Le coach sait qu’il peut faire tourner, que tout le monde peut contribuer d’une manière ou d’une autre. Tous les joueurs de l’effectif font des choses intéressantes depuis le début de la saison, même ceux qui ne jouent que cinq à dix minutes par soir. Ça, c’est un avantage énorme par rapport à certaines équipes qui ont des effectifs un peu plus courts en terme d’hommes et de qualité.

Vous semblez aussi très en confiance dans ce groupe, et vivre un beau rebond depuis votre arrivée aux Bucks…

Je me sens super bien depuis que je suis arrivé dans le Wisconsin, je ne m’en cache pas. Je sens que je suis plus épanoui qu’il y a quelques années en arrière. Je ne suis pas quelqu’un qui vit dans l’aigreur ou quelqu’un de négatif, mais ici, je suis heureux, et je sens que je joue l’un des meilleurs baskets de ma carrière. Je découvre des nouveaux aspects de mon jeu, je suis mis en valeur et je me bats pour mon équipe. Quand on est mis dans un contexte pareil, on veut tout donner et aider la franchise à briller. J’aime aussi Milwaukee, les gens, nos fans et l’organisation. On construit de belles choses, on est sur la bonne voie.

« Le niveau de jeu FIBA est vraiment très fort »

Vous avez été membre de Team USA l’été passé. Comment avez-vous vécu cette expérience ?

J’ai beaucoup appris. J’ai quand même aussi un peu galéré, je ne m’en cache pas (sourire). Le niveau de jeu FIBA est vraiment très fort, et j’ai eu un peu de mal à m’adapter à certaines choses, mais j’ai appris et je sais que je suis revenu plus fort pour cette saison NBA. Je ne regrette rien, et on n’a pas eu un super campagne, mais on a appris et on a tout donné pour notre pays. Je ne vois pas cela comme une expérience négative, je vois cela comme un apprentissage et une expérience constructive. Le niveau de jeu des équipes du second tour était très élevé, et l’Espagne a mérité son titre.

Seriez-vous disposé à revenir en équipe nationale si on fait appel à vous pour les Jeux olympiques ?

Oui, sans hésitation. Jouer pour son équipe nationale, c’est quand même top. Jouer les Jeux olympiques, ça doit être quelque chose de génial et j’aimerais le vivre. Je suis disponible si on fait appel à moi.

Propos recueillis à Brooklyn