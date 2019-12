Nike : rose et bleu pour la collaboration Concepts x Kyrie 6

La chaussure signature de Kyrie Irving continue d’être une des plus aventureuses en terme de coloris. Le 31 décembre, elle débarquera dans les magasins avec une teinte rose et bleu. Il s’agit du résultat d’une collaboration avec l’enseigne Concepts.

Annoncée à 130 euros en France, la paire propose donc un mélange de cuir et de mesh rose, posé sur une semelle bleue. On joue largement sur les effets translucides au niveau de la sangle et du talon. Quelques touches iridescentes sont aussi présentes sur la virgule.

Sous le pied, par contre, c’est une explosion de couleurs. Pour rappel, c’est une poche Zoom Air sous l’avant du pied qui assure l’amorti.

