Stephen Curry débute sa rééducation

Le processus suit son cours pour Stephen Curry, opéré une première fois de la main gauche le 1er novembre, puis une seconde fois il y a deux semaines afin d’enlever les broches vissées pour consolider son os cassé. Délesté de son attelle, le meneur a ainsi pu débuter son travail de rééducation, une période qui devrait durer un bon mois avant qu’il n’espère retrouver les parquets.



« Il a fait quelques mouvements basket », s’est réjoui son coach Steve Kerr après l’entraînement dominical. « Il ne peut pas encore shooter mais il était sur le terrain, à faire des courses latérales, sauter, ce genre de choses. Et c’est super de l’avoir avec nous à la salle. Ça fait du bien qu’il soit là. »

Sa présence est précieuse pour Steve Kerr

À tel point que Steve Kerr espère que son protégé pourra être du voyage pour les prochains déplacements de Golden State, le joueur ayant déjà fait part de sa présence sur le banc lors de la récente victoire face à New Orleans.

« Nous aimerions l’avoir avec l’équipe autant que possible, » a ajouté l’entrapineur. « Je ne lui ai pas parlé de notre prochain voyage, mais je suis sûr qu’il sera de plus en plus présent dans l’équipe maintenant qu’il est autorisé à être ici avec notre staff. Il est ici depuis quelques jours, travaille tous les jours. Il est de nouveau présent, donc j’imagine que ça ne changera pas. »

Autre bonne nouvelle d’un point de vue santé, le retour attendu d’Eric Paschall, ce lundi pour la réception des Wolves. Récemment touché à la hanche, le rookie a reçu les résultats positifs d’une IRM passée suite à un choc au genou droit avec J.J. Redick lors du dernier match.