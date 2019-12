Jayson Tatum veut devenir l’équivalent d’un Paul George ou d’un Kawhi Leonard

En mode Kobe Bryant, Jayson Tatum a fait la totale aux Hornets la nuit dernière avec 39 points à 15/29 aux tirs, son nouveau record en carrière, dont 22 unités dans le seul dernier quart-temps. Pour autant, ce n’est pas de sa panoplie offensive que voulait mettre en avant Brad Stevens en conférence de presse après la large victoire des Celtics. « Je ne comprends pas qu’on ne parle pas plus de son niveau en défense » interrogeait ainsi l’entraîneur, alors que son joueur a accompagné ses 39 points de 12 rebonds et 3 contres.

« Pour je ne sais quelle raison, personne n’en parle, alors qu’il est vraiment devenu un super défenseur » notait-il. « C’est le cas depuis qu’il est ici et je pense simplement qu’il suit la progression d’un gars qui est dans sa troisième année. Il n’a pas à être collé à son adversaire, il peut être un peu en retrait car son bras est tellement grand qu’il peut combler l’espace. Tu apprends ça avec de l’expérience. »

Déjà parmi les meilleurs « two-way player »

« Il est long, il va chercher les ballons, il entre dans la tête de ses adversaires, et c’est un super rebondeur » décrit l’entraîneur, conquis. « Il est une des raisons qui expliquent le niveau de notre défense et on a besoin qu’il continue comme ça. » Après un tiers de saison, les Celtics possèdent la quatrième défense de la ligue.

Ces mots, l’ailier international va les apprécier, lui qui tient autant à dépasser son adversaire qu’à le contenir. « Je l’ai déjà dit auparavant, je veux être un des meilleurs joueurs de la ligue des deux côtés du terrain, comme Paul George ou Kawhi Leonard » rappelle-t-il. « J’essaie vraiment d’avoir la même intensité en attaque qu’en défense cette année. »

Il est en train de tenir son pari : son net rating – différence entre le nombre de points marqués et encaissés par son équipe sur 100 possessions quand il est sur le terrain – est le deuxième de son équipe (+12.3). Il se classe 12e sur l’ensemble de la NBA (parmi les joueurs avec au moins 15 minutes de moyenne sur 15 rencontres) et même 3e parmi ceux qui jouent plus de 30 minutes par match derrière Giannis Antetokounmpo et Kawhi Leonard.

Ça l’aidera sûrement à réaliser la prophétie de son coéquipier Kemba Walker le concernant : « personne ne le voit venir, mais il arrive, et fort. C’est un futur All-Star et je me languis de le voir progresser encore. Il sera un des meilleurs joueurs de cette ligue un jour. »