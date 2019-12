En mode Kobe Bryant, Jayson Tatum fait craquer les Hornets

C’est un début de rencontre compliqué pour les hommes de Brad Stevens. Habituellement très efficaces sur le pick-and-roll ou le jeu sans ballon, les Celtics ont énormément de mal à mettre leur jeu en place et à contrôler le rythme dans ce premier acte. Défensivement, ils sont agressés en permanence par le trio Rozier/Bridges/Graham (22-15).

Heureusement pour Boston, Jaylen Brown est dans un bon soir en attaque et il permet à son équipe de rester au contact. Mais il va vite avoir besoin de soutien de la part de ses coéquipiers car en face, ils ne posent pas de questions. Une nouvelle fois, Devonte’ Graham est exceptionnel et ses 17 points dans le premier acte l’attestent. Personne ne peut le stopper et Boston est à la traîne après 12 minutes (37-30).

Bismack Biyombo intenable

Il y a du mieux en attaque avec notamment la montée en puissance de Jayson Tatum mais de l’autre côté du terrain, ça reste problématique puisque Bismack Biyombo se promène face à Enes Kanter. Le pivot truc laisse trop de liberté à son vis-à-vis dans la peinture. Trouvé dans le bon tempo par ses coéquipiers, le Congolais fait preuve d’une belle finition près du cercle et il permet surtout à son équipe de toujours menée au TD Garden (47-40).

Brad Stevens tente de trouver des solutions en multipliant les rotations mais son équipe souffre à l’intérieur. Heureusement, le talent individuel des extérieurs (Brown, Walker et Tatum) permet à son groupe de s’en sortir même quand la balle ne bouge pas trop. Résultat : après avoir couru derrière le score, les Celtics passent devant avant la pause (59-56).

Au retour des vestiaires, la classe de l’ancien joueur de Duke illumine le TD Garden. Pénétrations avec la faute, tir à mi-distance, fadeway… Jayson Tatum est sur une autre planète et c’est tant mieux pour les Celtics (69-62). Charlotte ne peut que faire le dos rond face au talent du jeune ailier et James Borrego demande à ses joueurs d’insister à l’intérieur, là où ils sont dominateurs grâce à Bismack Biyombo. Mais l’intérieur congolais est obligé de laisser sa place et Zeller n’a pas le même rendement.

À l’inverse, côté Boston, il y a du monde pour alimenter la marque. Après Tatum, c’est Brown et Walker qui enflamment le Garden. Le meneur s’amuse avec le ballon mais surtout avec ses adversaires. Il reste 12 minutes et Boston conserve le contrôle de la situation (84-77).

Jayson Tatum prend feu !

Le dunk avec la faute de Malik Monk permet à Charlotte de revenir à deux possessions en ce début de quart temps (84-80), et on pense qu’il va y avoir du suspense. Sauf que les Hornets vont s’écrouler d’un seul coup, victime d’un extraordinaire passage de Tatum. Le membre de Team USA va ainsi inscrire 22 points en 10 minutes. C’est bien simple, dès que la balle est dans ses mains, ses coéquipiers ont juste à s’écarter pour le laisser faire ce qu’il fait de mieux, marquer des paniers. Il y a du Kobe Bryant dans la forme.

Plus personne ne peut le stopper, et il le fait avec élégance. Nicolas Batum et sa bande encaissent un terrible 26-8 en moins de six minutes, et le match est plié (110-88). Brad Stevens rappelle le héros du soir, acclamé par un TD Garden en fusion.

Jayson Tatum vient de réaliser une très grande performance, sans doute l’une des plus marquantes de la saison des Celtics. La salle est debout pour saluer sa performance de l’ailier mais aussi encourager Tacko Fall qui rentre et qui montre une nouvelle fois de belles choses. À l’arrivée, c’est une belle victoire, longue à se dessiner. Mais elle permet à Boston de rester deuxième de la conférence Est.