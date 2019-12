La saison de Carroll ne démarre toujours pas avec les Spurs

DeMarre Carroll s’imaginait sans doute des retrouvailles plus heureuses avec son ancienne équipe. L’ailier des Spurs a démarré le match au bout du banc, et ne l’a pas quitté. À peine s’en est-il levé pour soutenir ses coéquipiers… Face aux Nets, il a connu son cinquième « Did Not Play » de suite. Déjà son 16e depuis le début de la saison.

Ça commence à faire beaucoup pour quelqu’un qui jouait un rôle important à Brooklyn, et qui a été recruté pour trois ans et 21 millions de dollars par les Spurs. « Je n’avais pas ça en tête, » reconnait l’intéressé. « À chaque fois qu’on joue une nouvelle équipe, on me demande toujours ce que ça fait de jouer ici. Je n’en ai littéralement aucune idée. Je n’ai pas de réponse. Tout ce que je peux faire, c’est de rester prêt. »

« C’est très difficile ici, » poursuit-il. « Prouver que je suis un joueur NBA et devoir le prouver à nouveau, c’est vraiment compliqué. C’est un nouvel obstacle à franchir. Je dois continuer de me battre. »

Sa situation a de quoi surprendre au regard de l’argent que les Spurs ont misé sur lui cet été ou encore des problèmes défensifs de l’équipe. Mais il ne parvient pas à se faire sa place sur un poste 3, alors même que Gregg Popovich y décale le plus souvent des arrières comme DeMar DeRozan, Marco Belinelli ou Lonnie Walker IV.

Malgré tout, l’entraîneur continue de saluer son professionnalisme : « C’est un bon gars. À ce stade, il suit une autre trajectoire et il a quelques joueurs devant lui à son poste. C’est compliqué pour lui d’obtenir des minutes mais il est professionnel avec cette situation, et fait tout ce que je pourrais demander. »

Avec un record de points limité à six unités cette saison, DeMarre Carroll admet qu’il lui est difficile de « mener par l’exemple » et d’avoir cette « crédibilité » auprès de ses coéquipiers, dans une équipe où il est le troisième joueur le plus âgé. Cela s’est ressenti avec son attitude très passive sur le banc cette nuit.

« Tu ne sais pas quand l’opportunité va venir, » dit-il. « Peut-être qu’un joueur va se blesser, que tu vas être échangé, peu importe. Tu dois être prêt. C’est ce que j’ai fait tout au long de ma carrière. Je fais tout correctement. J’essaie de ne pas avoir de ressentiment car ça te revient à la tête. Pop est le coach, il fait ce qu’il veut. »