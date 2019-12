Les Bulls veulent surfer sur leur nouvelle victoire miracle

« On aurait vraiment dit un match affreux. » Zach LaVine n’a pas manqué de partager ce sentiment à ses coéquipiers, en référence à la confrontation de cette nuit entre son équipe et les Wizards. Ce « mauvais » match a pourtant été remporté sur le fil par les Bulls au terme d’un scénario qui commence à devenir commun dans l’Illinois.

On se souvient de leur folle fin de match, en particulier pour Zach LaVine, pour l’emporter sur le parquet des Hornets. Cette fois, les Bulls ont dû remonter un déficit de 18 points dans le dernier quart-temps pour s’imposer. Les visiteurs ont ainsi passé un 23-5 pour terminer la rencontre, dans le temps réglementaire, pour arracher une prolongation dont ils sont sortis vainqueurs.

« Ça démontre ce que doit être notre identité pour le restant de l’année, » estime Tomas Satoransky. « On a gagné grâce à notre défense. » Grâce, aussi, à l’attentisme des Wizards dans leurs attaques qui, à l’instar de Bradley Beal ou d’Isaiah Thomas, ont trop voulu écouler le chrono restant. L’arrière des Wizards a malgré tout pu s’offrir une dernière chance avec un tir au buzzer en cœur de raquette. Manqué.

Mission : enchaîner les victoires

« Ça peut être un boost, on l’espère », dit encore l’ancien meneur des Wizards, à qui la franchise de la capitale a rendu hommage en vidéo. Tomas Satoransky rapporte l’objectif qu’a fixé son coéquipier, Thaddeus Young, dans le vestiaire : « Construire sur cette victoire pour remporter les deux autres matches à l’extérieur qu’il nous reste dans ce voyage. » À Detroit, puis Orlando, des adversaires à la portée des Bulls.

« J’ai le sentiment qu’on s’améliore et qu’on grandit, » poursuit Jim Boylen. « On est resté dans le match alors que pendant trois quart-temps, nous n’avons pas vraiment été bons. Mais on en a fait suffisamment pour l’emporter. »

Un double sentiment parfaitement illustré par un Zach LaVine. Maladroit durant toute la partie (24 points à 6/23), il a sorti un gros tir primé en fin de rencontre et s’est montré impeccable et décisif sur la ligne des lancers-francs (11/11), notamment pour arracher la prolongation. « Ce sont les points les plus faciles, » rappelle l’arrière, qui tourne à 83% de réussite dans le domaine cette année. « Vous savez que ma confiance est énorme. »

« On bosse dur et on reste positif, » reprend Kris Dunn, auteur de son meilleur match de la saison (15 points). « C’est bon de gagner un match. On doit maintenir cet élan jusqu’à Detroit. On doit commencer à construire là-dessus. » Histoire d’enchaîner une deuxième victoire de suite, ce qui n’est arrivé qu’une seule fois cette saison.