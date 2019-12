Les votes du All-Star Game seront ouverts le 25 décembre

Dans une semaine, le jour de Noël et jusqu’au 20 janvier 2020, il sera possible de voter pour les titulaires du All-Star Game, organisé à Chicago cette saison. Comme depuis quelques saisons, les votants devront soumettre deux joueurs pour le backcourt et trois pour le frontcourt.

Comme depuis deux saisons, la NBA propose cinq journées où les votes comptent double : les 2, 3, 10, 16 et 20 janvier 2020. Et pour la quatrième année consécutive, les joueurs NBA et un panel de médias se joindront au public pour sélectionner les titulaires. Les choix des fans compteront pour 50% des votes, pendant que les joueurs et le panel des médias compteront pour 25% chacun.

Les résultats des votes, avec les titulaires et les capitaines, seront dévoilés le 23 janvier sur TNT. Une semaine après, le 30 janvier, ce seront les remplaçants et les coaches qui seront connus.

Comment voter ?

– Sur NBA.com : Via ordinateur ou mobile, un bulletin de vote par jour (soit toutes les 24 heures).

– L’application NBA : Vous pouvez accéder au bulletin de vote via l’application disponible au téléchargement sur Android et iOS.

– Moteur de recherche Google : Votez sur Google.com ou l’application Google Search en cherchant « NBA Vote », « NBA All-Star Vote » ou simplement en cherchant votre joueur ou équipe préférée.

– Google assistant : Depuis n’importe quel appareil compatible avec Google Assistant avec la phrase : « Google, je veux voter pour le All-Star Game. »