Le jour où Karl Malone a planté 61 points en 33 minutes pour réagir aux votes du All-Star Game…

Nous sommes le 27 janvier 1990, au lendemain de la révélation des titulaires pour le All-Star Game, et Karl Malone est furieux ! Il n’a pas été choisi, et à sa place, c’est AC Green, l' »Iron Man » des Lakers qui a été sélectionné. Il y a de quoi être agacé, et le « Mailman » va se venger sur le premier adversaire en travers de sa route. Ce sera les Bucks.

Cette année-là, le duo Malone-Stockton est au sommet de son art : 31 points par match pour Malone et 14.5 passes par match pour Stockton, meilleure moyenne de l’histoire la ligue.

Très fâché, Malone va carrément signer son record en carrière avec t 61 points à 80 % (21/26) avec un 19/23 aux lancers-francs, accompagnés de 18 rebonds (9 offensifs) et 3 interceptions.

Toujours bien servi par Stockton (16 passes), Malone impose sa puissance à la défense des Bucks, laminée 144-96 ! Comme toujours, il est régulier avec 30 points en première mi-temps et 31 lors de la seconde période.

La performance prend encore plus de relief lorsque l’on sait que Malone n’a joué que 33 minutes, le plaçant dans le club très fermé des joueurs ayant marqué 60 points en moins de 40 minutes en compagnie de George Gervin avec 63 points en 33 minutes, en 1978, Kobe Bryant, récidiviste avec en 2005 avec ses 62 points contre Dallas en 33 minutes et puis contre New York en 2009 avec 61 points en 37 minutes. Et enfin, Carmelo Anthony, auteur de 62 points en 39 minutes face aux Bobcats en janvier 2014.

Cette saison-là, Karl Malone ne disputera pas le All-Star Game prétextant une blessure. Deux jours après le match des étoiles, il plantera pourtant 40 points… Il finira la saison avec donc 31 pts à 56 % de réussite et 11 rebonds par match, second meilleur marqueur de la ligue derrière Michael Jordan. Des stats énormes mais il ne finira que 4e au vote de MVP, derrière Magic Johnson, Charles Barkley et Jordan.