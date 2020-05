Il y a 25 ans, Reggie Miller renversait le Madison Square Garden en moins de neuf secondes

Depuis maintenant 25 ans, quand Reggie Miller est à New York, les fans des Knicks ont la même rengaine, le même sentiment, le même souvenir sur ce fameux soir du 7 mai 1995 et ce Game 1 de la demi-finale de conférence.

« Ils disent tous la même chose : j’ai quitté le match, j’ai éteint la télévision, je suis allé coucher mon bébé. Le match était terminé », raconte l’ancienne gâchette des Pacers.

Il faut dire qu’avec 6 points d’avance pour la formation de Pat Riley et seulement 18.7 secondes à jouer (105-99), les espoirs des Pacers dans ce premier match au Madison Square Garden étaient bien maigres.

Les Knicks sous le choc

Seulement depuis la saison précédente, et son « trash talking » avec Spike Lee et ses 25 points en dernier quart-temps, Reggie Miller est devenu le spécialiste des missions impossibles et des scénarios improbables à New York. Cette ville a un pouvoir sur lui.

« Les Knicks, New York et le Madison Square Garden ont toujours fait ressortir le meilleur de moi. Toujours », explique-t-il à ESPN. « Ça allume un feu à l’intérieur de moi, je veux plus que les battre chez eux, je veux leur voler la vedette. J’ai vécu de superbes moments là-bas. »

Tout se déroule en deux temps. Le Pacer marque d’abord à 3-pts pour réduire l’écart. Indiana presse le plus haut possible, pour forcer un ballon perdu. Les Knicks n’ont plus de temps-mort. Le regretté Anthony Mason est arrivé au bout des cinq secondes pour faire la remise en jeu, il se débarrasse donc du ballon en faisant une passe à Greg Anthony. Mais ce dernier est au sol. C’est alors que Reggie Miller intercepte la balle, pose un dribble pour se placer derrière la ligne et envoie un missile primé. C’est dedans.

Le public est estomaqué : en 5.5 secondes, Reggie Miller vient de marquer deux paniers à 3-pts de suite pour égaliser ! « On était sous le choc », avouera Anthony Mason. « Abasourdi, désorienté par son deuxième shoot à 3-pts. Un vrai cauchemar. »

Une grande claque en plein visage. Pourtant, grâce à une faute inutile, les Knicks ont l’occasion de repasser devant. Mais les secousses de cette gifle sont trop fortes et John Starks se manquera sur ses deux tentatives sur la ligne des lancers-francs. Ensuite, rebond de Patrick Ewing qui tente sa chance mais se loupe lui aussi. Reggie Miller s’envole alors pour capter la balle, il obtient la faute et va, lui, inscrire ses deux lancers-francs.

Le talent du vice

En 8.9 secondes, la star des Pacers vient de marquer 8 points et de donner la victoire aux Pacers dans un des plus beaux grands comebacks de l’histoire de la ligue. Et dans une terrible désillusion pour la franchise de New York.

« Ils se sont chiés dessus », déclarera Reggie Miller dans la foulée, en référence au « choke » de la saison passée. « Comment peux-tu perdre une avance de six points en 16 secondes ? Que vont-ils faire maintenant, me faire ravaler mes propos ? Me frapper plus fort qu’ils ne le font déjà ? On a des costauds nous aussi, on n’est pas intimidé. Les Knicks sont les pires prima donnas que je connaisse. Ils respectent peut-être les Bulls et le Magic, mais pas nous visiblement. C’est la réalité. Je me fiche de qu’ils pensent et s’ils n’aiment pas ce que je dis, je les emmerde. »

De cette séquence historique, on retiendra évidemment cette poussette sur Greg Anthony que Reggie Miller mettra près de 20 ans à reconnaître.

Il y a tout Miller dans cette séquence de légende : le shooteur, le « clutch player » et le joueur vicieux.

« Oui, j’ai poussé Greg Anthony sur le second shoot à 3-points. Mais l’arbitre ne l’a pas vu. La fin justifie les moyens dirait Magic Johnson. Je m’excuse Greg. Je ne l’avais jamais dit publiquement. J’espère qu’on est OK », prononcera-t-il lors de son discours au Hall of Fame en 2012.