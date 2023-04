Le 24 avril 1994, David Robinson plantait 71 points pour finir meilleur marqueur de la saison

Nous sommes le 24 avril 1994, il y a 29 ans, jour pour jour. Pour la seconde fois en 16 ans, le titre de meilleur marqueur se joue lors du dernier match de la saison régulière. La première fois, en 1978, David Thompson avait inscrit 73 points pour s’emparer de la tête du classement. Son adversaire, George Gervin, devait planter 58 points pour conserver son titre de meilleur marqueur de la saison. Il en inscrira 63.

Seize ans plus tard, pas de George Gervin ou David Thompson, mais deux pivots dominants : le sophomore Shaquille O’Neal et le futur MVP 1995, David Robinson. Le pivot des Spurs est derrière le Shaq de 0.06 point avant ce match contre les Clippers.

Ses coéquipiers décident donc de le servir au maximum. L’Amiral commence très fort avec les 18 premiers points des Spurs ! Le second quart-temps sera plus modeste avec seulement 6 unités, mais il va reprendre son rythme avec 19 points dans le troisième. Il en est alors à 43 points, puis rapidement son record en carrière de 52 points tombe, et celui de franchise de George Gervin (63 points ce fameux soir de 1978) aussi.

Sept points en une minute

David Robinson termine encore plus fort avec 7 points dans la dernière minute pour finir à un total ahurissant de 71 points à 26/41 aux shoots, avec 14 rebonds et 5 passes, qui le place dans le cercle fermé des joueurs à plus de 70 points avec Wilt Chamberlain (6 fois !), David Thompson et Elgin Baylor. Puis viendront 12 ans plus tard les 81 points de Kobe Bryant, Devin Booker (70 points) et enfin Donovan Mitchell et Damian Lillard, auteurs de 71 points cette saison.

« C’était incroyable », raconte David Robinson. « Toute l’équipe a été derrière moi cette saison, ils m’ont poussé à faire une performance individuelle. Ils voulaient me voir shooter ce soir, et dès que le match a commencé, ils m’ont cherché à chaque fois. »

Face à un tel total, Shaquille O’Neal, avec ses 32 points, ne pourra pas lutter et terminera second meilleur marqueur de la saison avec 29.346 points contre 29.787 pour le futur double champion NBA.