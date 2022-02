Il y a 10 ans naissait la Linsanity…

Nous sommes le 4 février 2012. Les New York Knicks enchaînent victoires et défaites, l’association Carmelo Anthony / Amar’e Stoudemire ne marche pas et Mike D’Antoni joue sa tête à chaque match. Face aux Nets, et alors que son équipe évolue sans meneur de métier, le coach tente le tout pour le tout et lance un joueur signé un mois plus tôt. Et qui végétait sur le banc depuis : Jeremy Lin.

On lèche…

25 points et 7 passes face à Deron Williams, la Linsanity est lancée. Est-ce un exploit sans lendemain ? Non ! Il enchaîne face à Utah et Washington. On commence à faire des mix sur ce joueur que pas grand-monde ne connaissait une semaine auparavant.

La Chine et Taïwan s’intéressent de nouveau à la NBA. Face aux Lakers, le meneur plante 38 points, termine avec la victoire et s’attire les compliments de Kobe Bryant. Il marche littéralement sur l’eau en ce mois de février, cumulant les grosses performances et huit victoires consécutives avec les Knicks.

Son maillot bat des records de vente, il fait décoller l’action du Madison Square Garden, ESPN demande s’il est le meilleur meneur de la ligue, CNN pense qu’il peut mettre fin au racisme…

On lâche…

Malheureusement, mars arrive et les premiers accrocs aussi. Jeremy Lin rate son match face à Miami puis craque en fin de rencontre face à Rajon Rondo. Après une série de sept revers, Mike D’Antoni est remercié et Mike Woodson annonce que le système de jeu va changer pour privilégier Carmelo Anthony.

Le New York Post annonce alors la fin de la Linsanity et le meneur se blesse au genou. Indisponible jusqu’aux playoffs, il jouera son dernier match à New York face à Detroit, le 24 mars. Le monde de la NBA s’interroge : Jeremy Lin est-il un vrai talent trop longtemps ignoré ou simplement le bénéficiaire du système de Mike D’Antoni dans une situation désespérée ?

On lynche…

Houston mise en tout cas gros sur le joueur. 25 millions de dollars sur trois ans, une offre que Carmelo Anthony juge « ridicule » et qui suscite beaucoup de critiques. Les fans des Knicks reprochent au phénomène d’avoir tout misé sur l’argent alors que New York comptait sur lui.

Face aux détracteurs de plus en plus nombreux et aux doutes sur sa capacité à assumer son contrat, le meneur fait profil bas. Son début de saison n’est pas brillant mais il remplit finalement son rôle aux côtés de James Harden, compilant 12.2 points et 6.1 passes de moyenne. Mais la « Linsanity » est bel et bien terminé, et quand il débarque aux Lakers, aux côtés de Kobe Bryant, la franchise vit ses plus mauvaises heures avec 21 victoires, un Kobe en fin de parcours, et des coéquipiers anonymes comme Jabari Brown ou Vander Blue.

Finalement, c’est sous le maillot des Hornets qu’il retrouve quelques couleurs, au point d’être considéré comme l’un des meilleurs remplaçants de la NBA. Hélas pour lui, il est une fois de plus rattrapé par ses pépins physiques, et la mort dans l’âme, il décide de rentrer en Chine où il reste un demi-Dieu.

Dix ans plus tard, que reste-t-il de cette « Linsanity » ? Deux semaines de folie pure pour oublier définitivement le « lock-out » avec un joueur non drafté devenu l’idole d’une ville qui ne dort jamais, d’une franchise en mal de héros, et de toute une NBA en quête d’un nouveau souffle. Une étoile filante.