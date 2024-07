Sekou Doumbouya quitte la France pour Andorre

Des nouvelles de Sekou Doumbouya, que l’on avait laissé dernièrement en France, lors de son passage plutôt réussi du côté de Roanne. On apprend ainsi qu’il s’est engagé pour un an avec le MoraBanc Andorra, qui évolue dans le championnat espagnol depuis cette saison, après être monté de deuxième division.

À 23 ans, le Français effectuera donc ses débuts en Liga Endesa, après avoir multiplié les essais peu fructueux (Monaco, Maroussi et Boulogne-Levallois) depuis son départ des États-Unis il y a plus d’un an, sur un titre en G-League avec les Delaware Blue Coats (affiliés aux Sixers). Jusqu’à ce qu’il se relance pour de bon avec la Chorale, où il a tourné à 21.2 points et 4.9 rebonds de moyenne sur une dizaine de matchs.

Choisi en 15e position de la Draft 2019, et passé par les Pistons puis les Lakers (5.6 points et 2.8 rebonds de moyenne en carrière), Sekou Doumbouya tentera désormais de continuer sur sa lancée avec le club andorran. Là-bas, il pourrait disputer la prochaine Ligue des champions, en cas de qualification du MoraBanc Andorra lors des barrages de cet été.

Sekou Doumbouya Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DET 38 20 39.0 28.6 67.4 0.5 2.6 3.1 0.5 2.1 0.5 0.9 0.2 6.4 2020-21 DET 56 16 37.9 22.6 70.3 0.7 1.9 2.6 0.8 1.7 0.4 0.8 0.2 5.1 2021-22 LAL 2 8 62.5 50.0 75.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.5 1.5 1.0 1.0 7.0 Total 96 17 38.8 25.6 69.3 0.6 2.2 2.8 0.7 1.8 0.5 0.8 0.2 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.