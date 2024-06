Direction la Grèce pour Sekou Doumbouya

Retour en Europe par la petite porte. Plusieurs médias, dont BeBasket, rapportent que Sekou Doumbouya est sur le point de s’engager avec le club grec de Maroussi qui vient d’accéder à la première division locale. Et qui vient par ailleurs d’enregistrer la signature du pivot serbe Miroslav Raduljica.

Agé seulement de 22 ans, l’ancien ailier des Pistons et des Lakers tentera ainsi d’y relancer sa carrière après avoir été aperçu ces dernières semaines du côté de Monaco, comme modeste partenaire d’entraînement. Loin, très loin des radars de la NBA donc, au sein de laquelle il avait été drafté en 2019, à la 15e position.

On rappelle que la saison passée, Sekou Doumbouya évoluait encore au sein de l’antichambre de la Grande Ligue, aux Delaware Blue Coats, l’équipe G-League affiliée aux 76ers, où l’ailier n’avait pas fait de miracle : seulement 2 points de moyenne en 4 minutes et 8 apparitions. Impossible dans ce cas espérer grimper de nouveau à l’étage supérieur, où il n’a plus joué depuis deux brèves sorties avec les Lakers fin 2021.

Sekou Doumbouya Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DET 38 20 39.0 28.6 67.4 0.5 2.6 3.1 0.5 2.1 0.5 0.9 0.2 6.4 2020-21 DET 56 16 37.9 22.6 70.3 0.7 1.9 2.6 0.8 1.7 0.4 0.8 0.2 5.1 2021-22 LAL 2 8 62.5 50.0 75.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.5 1.5 1.0 1.0 7.0 Total 96 17 38.8 25.6 69.3 0.6 2.2 2.8 0.7 1.8 0.5 0.8 0.2 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.