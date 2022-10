Les Sixers se réservent Sekou Doumbouya

A quelques jours de la reprise, les franchises signent et coupent des joueurs dans la foulée. Le but ? Détenir leurs droits en G-League. C’est ce qu’ont fait, par exemple, les Rockets avec Willie Cauley-Stein, et c’est ce que viennent de faire les Sixers avec Sekou Doumbouya.

Selon le Philadelphia Inquirer, le Français a donc été signé dans la journée de samedi puis coupé, et il sera donc lié aux Delaware Blue Coats en G-league.

Aujourd’hui âgé de 21 ans, Doumbouya n’a pas réussi à justifier cette 15e place dans la Draft 2019 avec un passage moyen aux Pistons à 5.6 points et 2.8 rebonds de moyenne en 94 matches. Transféré ensuite aux Nets, il a immédiatement pris la direction de Houston avant d’être coupé. L’an passé, il a tenté de regagner sa place en NBA avec des « two-way contract », on ne l’a vu qu’à deux reprises avec le maillot des Lakers.

Côté Philly, il reste une place à prendre dans l’effectif (14 contrats garantis + 2 two-way contract, et les dirigeants ont choisi d’attendre avant de signer un dernier joueur.