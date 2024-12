Grossier en interview d’après-match, Anthony Edwards prend une amende

Même si cela n’avait pas pour but d’être méchant, Anthony Edwards devra tout de même surveiller ses mots, la prochaine fois qu’il s’adressera à la presse.

Ainsi, la NBA a décidé de le sanctionner de 25 000 dollars d’amende pour l’utilisation d’un « langage grossier » en interview d’après-match, à la suite de la victoire de Minnesota à Golden State, vendredi soir.

On ignore de quels commentaires il s’agit exactement, mais cela a sans doute un lien avec son passage au micro d’ESPN. Avant la rencontre universitaire de football américain entre Georgia et Texas, Anthony Edwards avait effectivement envoyé un message à Carson Beck, la star des « Bulldogs » (son ancienne fac).

« Vous savez déjà pour qui je suis. Donc Carson Beck, fais ton putain de job. Tu m’entends ? Fais ce que tu as à faire et allons chercher cette victoire » avait déclaré le joueur des Timberwolves.

Grand fan de foot US, au point qu’il a récemment reconnu vouloir aller en NFL en cas de titre NBA dans les trois ou quatre ans, Anthony Edwards s’était pourtant auto-censuré à l’antenne, avec un : « Do your M-F’ing thing » pour éviter de dire le juron : « motherfucking ».

La présentatrice l’avait d’ailleurs félicité pour cette auto-censure, mais cela n’a pas suffi à lui éviter une amende. Sa troisième de l’année 2024, pour un montant global de 100 000 dollars. Sans compter les quelque 10 000 dollars que le All-Star a dû lâcher pour ses diverses fautes techniques.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 23 36 45.3 42.7 81.2 0.6 4.8 5.4 4.0 2.0 1.4 3.1 0.6 26.4 Total 325 35 44.7 36.1 79.4 0.7 4.5 5.2 4.1 2.0 1.4 2.8 0.6 23.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.