Shai Gilgeous-Alexander : « On sent vraiment qu’on est plus fort que l’an passé »

Facile offensivement en se jouant successivement de Matthew Strazel, Frank Ntilikina et Andrew Albicy, Shai Gilgeous-Alexander a démontré tout son talent offensif sur les planches de la CO’Met Arena hier.

Le meneur/arrière du Thunder, qui était dans la course pour le titre de MVP jusqu’en fin de saison, n’est pas un All-Star NBA pour rien… Insaisissable dans ses incursions furtives vers le cercle, comme quand il a feinté Rudy Gobert d’un magnifique « hesitation dribble », SGA a également montré l’exemple en défense, en n’hésitant pas à aller titiller les porteurs de balles tricolores.

Leader incontestable de son équipe sur les planches, avec un tir à 3-points qui a calmé tout le monde en dernier quart-temps, le « franchise player » d’Oklahoma City nous a confié ses réactions après la victoire (85-73). Et il a de sérieuses raisons de nourrir de grandes ambitions pour ces JO parisiens.

« La France est une des équipes que tout le monde veut jouer »

Shai, vous avez été très bon face à la France, avec 23 points, 5 rebonds, 5 passes et un solide 27 d’évaluation. Qu’est-ce que vous retirez, à chaud, de ce succès à Orléans ?

C’est une bonne victoire. Il y a encore des choses qu’on peut mieux faire, des deux côtés du terrain. Mais c’est toujours bon de pouvoir empocher une victoire comme ça face à une équipe aussi talentueuse que la France. C’est positif pour la suite.

Comment se passe votre camp d’entraînement, sachant que vous intégrez quelques nouveaux éléments importants, dont Jamal Murray, qui n’a pas joué contre les Bleus ?

On a quasiment tous joué ensemble l’été passé donc on savait qu’on allait déjà avoir une forme d’alchimie en arrivant cet été. Mais on sent vraiment qu’on est plus fort que l’an passé. On est impatient de voir jusqu’où ça peut nous mener sur les prochaines semaines.

Qu’avez-vous pensé du niveau de l’Équipe de France sur ce match ?

Ils sont bons ! Ils sont costauds, ils ont de la taille. Ils vous font vraiment travailler, que ce soit défensivement ou offensivement.

« J’aime beaucoup [nos nouvelles recrues] »

Êtes-vous satisfait de la phase de préparation de votre équipe qui monte en puissance depuis sa première médaille internationale l’été passé ?

Absolument. C’est pour ça qu’on a voulu venir en amont des Jeux Olympiques, pour disputer quelques matchs de haut niveau face à de belles équipes. Et ça se passe super bien jusqu’à maintenant.

Avez-vous envie de voir d’autres épreuves aux JO ?

Le tennis, l’athlétisme, le ping pong, le foot… Un peu de tout honnêtement.

Un mot sur le recrutement très intéressant du Thunder cet été [mais le staff du Canada coupe court] ?

C’est très bien, j’aime beaucoup [les nouvelles recrues] [souffle-t-il, poussé vers la sortie de la zone mixte]…

Propos recueillis à Orléans

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.6 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.7 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 Total 386 33 49.6 34.9 85.2 0.7 4.0 4.8 4.9 2.3 1.4 2.3 0.8 22.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.