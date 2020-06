Game 6 – NBA Finals 2010 : les Lakers donnent une grosse fessée aux Celtics pour forcer un Game 7

LA Lakers 89 – 67 Boston

Tout le monde se souvient du Game 6 des Finals 2008, conclu par la deuxième plus grosse fessée de l’histoire à ce stade de la compétition et le 17e titre des Celtics. Une humiliation que les Lakers ont effacé dans la sixième manche de celles de 2010, avec une victoire 89-67 qui leur permet d’égaliser et de forcer un Game 7 au Staples Center.

« C’était vraiment une situation à haute tension » rappelait Phil Jackson après la rencontre. « Il n’est même plus question de coaching là. C’était déjà ancré en eux. Il s’agit de qui vient et fournit de l’énergie sur le parquet. » À ce jeu-là, les Lakers ont pris l’ascendant dès le début de la partie, profitant des tâtonnements du cinq majeur celte et de la blessure de Kendrick Perkins, qui le prive du Game 7.

« On peut dire que nos gars étaient un peu anxieux » reconnaissait Paul Pierce. « Quand on est si proche d’un titre, parfois ça fait monter l’anxiété. On n’a pas joué comme si nous voulions absolument le titre (…) On sait qu’il faudra aborder plus durement le Game 7. Je vous promets que quand je serai devant vous après ce match, on ne parlera pas de manque d’énergie ! »

Un match à oublier pour Boston, mais le momentum a changé très violemment de camp : arrivés à Los Angeles en menant 3-2, les Celtics vont devoir digérer cette grosse fessée, trouver des solutions, et arracher un Game 7 dans une arène en feu pour pouvoir soulever le titre. Le tout sans Kendrick Perkins et face à des Lakers hyper confiants.

« On est habitués aux matchs où on doit absolument gagner » note Kobe Bryant. « C’est comme ça que nous voyons le Game 7 : un match que nous devons gagner. Je sais ce qui est en jeu et je ne veux pas trébucher. »

Boston Players in bold: Currently in-game Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts R. Allen G 36:02 7-14 2-5 3-3 -18 2 2 3 0 0 0 0 2 19 R. Rondo G 33:10 5-15 0-1 0-2 -18 1 5 6 3 2 0 2 1 10 K. Perkins C 6:30 0-1 0-0 0-0 -6 0 1 0 1 0 0 1 1 0 P. Pierce F 34:17 6-14 1-4 0-0 -26 1 4 2 5 1 0 1 1 13 K. Garnett F 31:00 6-14 0-1 0-0 -18 0 6 3 0 1 0 2 3 12 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts G. Davis 26:59 0-3 0-0 0-2 -16 4 9 0 0 1 2 1 3 0 R. Wallace 17:22 0-7 0-6 0-0 -11 0 3 0 0 0 0 0 4 0 T. Allen 17:18 1-4 0-0 0-0 -10 1 1 0 0 3 2 0 3 2 N. Robinson 15:35 2-8 1-4 1-1 -1 1 4 3 2 0 0 1 0 6 S. Williams 14:03 0-1 0-0 0-0 +7 0 3 0 2 0 0 0 2 0 M. Daniels 4:11 1-2 1-1 2-2 +3 1 1 0 1 0 0 0 1 5 M. Finley 3:18 0-1 0-1 0-0 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 28-84 5-23 6-10 11 39 17 14 8 4 8 21 67 Percentages: .333 .217 .600 Team Rebounds: 10