Sa campagne sophomore, la défense, la Belgique… À la rencontre de Toumani Camara

« C’est un joueur que j’adore regarder car on a toujours l’impression qu’il s’amuse et prend du plaisir sur le terrain ». Il y a un peu plus d’un an, Scoot Henderson et les Blazers découvraient Toumani Camara. Drafté en 52e position par les Suns en 2023 avant d’être transféré chez les Blazers, l’ailier belge de 2m01 semble jouir de la même cote de popularité dans l’Oregon, un an plus tard…

Rayon de soleil dans la grisaille de Portland lors de la dernière campagne (7.5 points à 45% aux tirs, 4.9 rebonds et 1.2 passe en 25 minutes de jeu), Toumani Camara a « vraiment franchi un cap cet été », assure Chauncey Billups. Il continue de faire ce qu’il faisait l’an dernier mais avec plus de volume. Ce qui lui vaut un nouveau statut de titulaire indiscutable avec les Blazers, actuellement 13es à l’Ouest (9 victoires – 20 défaites).

« Je me sens plus affirmé et plus en confiance par rapport à l’an dernier mais de toute façon, je vais gagner en maturité chaque saison. Mes adversaires, aussi, me respectent davantage sur le terrain », explique-t-il à Basket USA dans le vestiaire des Blazers lors de leur passage à San Antonio, juste avant Noël. Membre du Hall of Fame et légende des Pistons, Isiah Thomas (63 ans) l’a même félicité lorsque les Blazers ont joué à Phoenix, le mois dernier.

Objectif « All-Defensive Team » à court terme

Encore perfectible offensivement, l’ancien de Georgia et de Dayton a gagné sa place défensivement chez les Blazers. « Il est en train de devenir un très bon défenseur, beaucoup plus intelligent [que l’an dernier] et davantage polyvalent », souligne son entraîneur, qui l’utilise énormément sur le meilleur attaquant adverse, alors qu’il disait il y a quelques semaines que l’avoir dans son équipe « était le rêve pour tout coach ».

Assis dans les travées basses du Frost Bank Center, Jason Grismer, la quarantaine et la barbe poivre et sel, confirme la vision d’Isiah Thomas. « Avec Rayan Rupert, il fait partie des joueurs en qui j’ai entière confiance pour la reconstruction de la franchise », explique ce fan des Blazers et résident de San Antonio depuis cet été, avec le n°33 de Toumani Camara sur les épaules.

De son côté, Toumani Camara aimerait figurer dans le « All-Defensive Team » à court terme et estime qu’il fait d’ores et déjà partie « des vingt meilleurs défenseurs de la NBA ». « J’y prête beaucoup d’intérêt mais c’est difficile de vraiment de se concentrer dessus car c’est une récompense individuelle, que je ne peux pas contrôler », ajoute-il, alors qu’une poignée de ses coéquipiers essayent de s’inviter dans la discussion…

Listé à 104 kilogrammes après une intersaison où il a pris « entre 4 et 5 kg de muscles », Toumani Camara sait qu’il est encore perfectible offensivement. Il rappelle qu’il n’a jamais été un mauvais shooteur et indique que c’est une question de régularité, de répétition et de confiance en soi. « Marquer plus de points n’est pas mon objectif premier », relève-t-il. « Je veux avant tout aider mon équipe à gagner et je pense avoir trouvé d’autres façons de peser sur les matchs, que ce soit aux rebonds, à la passe, ou en défense. »

Rejoint dans la Grande Ligue par son compatriote Ajay Mitchell chez le Thunder, le natif de Bruxelles, aux origines haïtienne et malienne, a repris le flambeau de Didier Mbenga, premier et dernier Belge à avoir évolué en NBA (2004-2011) avant l’arrivée de cette nouvelle génération.

« Mais l’intérêt porté vers le basket n’est pas suffisant en Belgique », souffle Toumani Camara. « Il faut que les mentalités changent car à l’heure d’aujourd’hui, le basket n’est pas vraiment un sport belge ».

Vers une première compétition internationale avec la Belgique ?

C’est davantage le cas côté féminin : les « Belgian Cats » ont ainsi été championnes d’Europe pour la première fois en 2023 et demi-finalistes aux Jeux olympiques de Paris, l’été dernier, échouant finalement au pied du podium. La Belgique, co-organisatrice des championnats d’Europe féminin en 2027, peut ainsi compter sur Emma Meesseman pour brillamment la représenter à l’international, et particulièrement en WNBA.

Alors que se profile le prochain championnat d’Europe masculin (du 27 août au 14 septembre 2025 en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne) pour lequel la Belgique doit encore se qualifier lors de la dernière fenêtre de février, Toumani Camara aimerait connaître sa première compétition internationale avec les A dès cet été.

« J’y pense souvent mais ça va dépendre de la manière dont se déroule ma fin de saison NBA », glisse celui qui compte comme seule expérience en sélection une participation à l’EuroBasket U16 en division B, en 2016/17.

Début juillet, son agent David Putterie avait épinglé la Fédération belge pour la gestion du dossier de son client dans les colonnes de BeBasket Belgium, regrettant que « toutes les conditions n’étaient pas réunies » pour le voir jouer avec les Lions, et remettant en cause le travail de Jacques Stas, le manager de la sélection belge.

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).

Toumani Camara Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 70 25 45.0 33.7 75.8 2.0 2.9 4.9 1.2 2.5 0.9 1.2 0.5 7.5 2024-25 POR 29 31 42.0 35.8 73.3 2.2 3.3 5.5 2.0 2.8 1.3 1.6 0.4 8.8 Total 99 27 44.0 34.6 75.2 2.0 3.0 5.1 1.5 2.6 1.1 1.3 0.5 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.