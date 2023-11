Toumani Camara, l’énergizer belge des Blazers

Sélectionné en 52e position de la dernière Draft, Toumani Camara (2m01, 23 ans) est cependant une des bonnes surprises du côté des Blazers, qui se dirigent tout droit vers une troisième saison de suite sans playoffs.

L’ailier belge d’origine haïtienne et malienne s’est effectivement fait une belle place dans la rotation de Chauncey Billups, et même dans le cinq majeur, alors que Portland commence déjà à accumuler les défaites (3 victoires pour 10 défaites) en ce début de saison. Et semble encore condamné à une saison dans les tréfonds de l’Ouest…

Un gros bosseur des deux côtés du terrain

« Mon style de jeu ? C’est d’être un gros bosseur, des deux côtés du terrain », affirme Toumani Camara au cours du deuxième épisode de The Trail, la série qui suit les Blazers chaque saison. « Je veux apporter beaucoup d’énergie à chacune de mes minutes sur le parquet et défendre à haut niveau. À vrai dire, je veux simplement être un joueur qui aide son équipe à gagner des matchs ! »

Ce sont précisément ses qualités de défenseur féroce et de polyvalence qui ont tapé dans l’oeil de son coaching staff. Passé par Georgia, où il a côtoyé Anthony Edwards, avant de décoller vers Dayton pour une carrière universitaire en deux fois deux ans, Toumani Camara débarque en NBA avec un bagage physique déjà important.

« Tou est mon gars, il est à côté de moi dans les vestiaires. On blague tout le temps ensemble », ajoute Shaedon Sharpe. « Il apporte beaucoup d’énergie. Il est clairement un plus pour l’équipe, il va beaucoup nous aider. »

Un jeu d’attaque à peaufiner

Dans la classe biberon des Blazers, Toumani Camara fait certes partie de la dernière cuvée de rookies, obligés à porter les sacs roses fluos à chacun des matchs de son équipe cette année, en plus de quelques corvées de cafés et de donuts. Mais le natif de Bruxelles peut plus encore envisager son avenir à long terme à Portland. Aux côtés des deux pépites à développer, Scoot Henderson et Shaedon Sharpe.

« C’est un joueur que j’adore voir jouer car on a toujours l’impression qu’il s’amuse et prend du plaisir sur le terrain« , souffle justement Scoot Henderson. « Il se donne toujours à fond. Notre relation va pouvoir grandir et s’épanouir encore plus hors des terrains. Sur le terrain, on a une excellente relation. C’est un gars qui fait beaucoup de choses sur un terrain, des choses qu’on ne lui demandait même pas forcément de faire à l’origine. Il est en train de montrer qui il est en ce moment. »

Encore en délicatesse avec son tir, à 36% au général et 24% à 3-points, Toumani Camara a encore du pain sur la planche pour devenir un joueur offensif d’impact, dans la Ligue américaine où le parquet penchera toujours vers l’attaque. Mais c’est surtout par son envie et son énergienqu’il va continuer à se faire connaître sur le circuit NBA.

« La première chose qui saute aux yeux, c’est : qui est ce gars qui court dans tous les sens et se bat sur tous les ballons ? », conclut Scott Brooks, le premier assistant de Chauncey Billups. « C’est un bon défenseur avec de très bons instincts. C’est un rebondeur offensif. Sa mécanique de tir n’est pas cassée, son tir va continuer à progresser. Il a tous les atouts pour devenir un bon ailier dans cette Ligue. »

Toumani Camara Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 13 25 35.6 23.5 68.4 1.8 2.5 4.3 1.2 2.5 0.9 1.1 0.7 5.6 Total 13 25 35.6 23.5 68.4 1.8 2.5 4.3 1.2 2.5 0.9 1.1 0.7 5.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.