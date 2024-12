Trae Young et les 10 autres joueurs NBA qui n’ont jamais dunké en carrière

Pendant que Ja Morant, Anthony Edwards ou encore Giannis Antetokounmpo fracassent les cercles chaque soir, une poignée de joueurs attend toujours de signer leur premier dunk en NBA. Parmi les joueurs qui occupent une vraie place dans les différentes rotations cette saison, on apprend dans la newsletter F5 qu’ils sont 11 à ne jamais avoir dunké en carrière !

Evidemment, parmi eux, on trouve essentiellement des meneurs de jeu, à commencer par Trae Young. Le meneur des Hawks est la superstar de cette liste, et il y a quelques mois, il avait réagi à cette stat insolite : « Un panier reste un panier, n’oubliez jamais ça les enfants ». A ses côtés, parmi les meneurs, on trouve Jose Alvarado, TJ McConnell, Fred VanVleet et Patty Mills. Le vétéran australien, aujourd’hui au Jazz, n’en a jamais fait une priorité.

« J’aimerais dire que c’est en bas de la liste (de mes priorités), mais pour être honnête, ce n’est sans doute même pas sur la liste », avait confié Mills il y a quelques années dans Sports Illustrated. « Il y a le fait de ne pas pouvoir se montrer devant les enfants, et de se dire qu’on ne peut pas y arriver. Mais je vais continuer à y travailler. »

Dans l’histoire, Steve Novak est le plus grand joueur sans dunk en carrière

Quant à TJ McConnell, il rappelle que du haut de son 1m85, c’est compliqué d’aller au dunk. « Vu ma taille, beaucoup de joueurs passent pour des gars capables de protéger leur cercle. Si je vois quelqu’un, peu importe qui, qui est proche de moi, je ne tente pas le dunk. »

Puisqu’il joue beaucoup moins qu’un VanVleet ou un Young, TyTy Washington Jr. (Suns) a moins l’occasion de montrer qu’il possède une belle détente, et il n’a toujours pas dunké en NBA. Ensuite, on passe aux arrières avec Ty Jerome (Cavaliers), une des révélations de la saison, Matt Ryan (Knicks) et AJ Green (Bucks). Trois spécialistes du shoot. Enfin, on trouve même des ailiers avec Jalen Wilson (Nets) et enfin Caleb Houstan (Magic).

Ce dernier est le plus grand des joueurs à n’avoir jamais dunké puisqu’il mesure 2m04 ! Dans l’histoire, et depuis que les dunks sont comptabilisés (saison 1996/97), Steve Novak était le plus grand joueur à ne jamais avoir dunké en carrière, et il mesurait 2m08.

Toujours parmi les joueurs qui ne sont plus en activité, il y avait Steve Nash, Ricky Rubio ou encore Isaiah Thomas et JJ Redick.