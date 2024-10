Top 10 de la nuit | Giannis Antetokounmpo posterize Nikola Vucevic

Enfin, un vrai bon, gros poster comme on les apprécie, et c’est Giannis Antetokounmpo qui écrabouille Nikola Vucevic. Le Monténégrin veut jouer le passage en force, et le « Greek Freak » le posterize proprement.

À voir aussi, dans ce Top 10, le scotch de Chris Boucher sur Eric Gordon qui partait au dunk, et celui de Zion Williamson sur Anfernee Simmons. Juste avant ce contre énorme, Brandon Ingram avait inscrit le panier de la gagne face aux Blazers sur un tir dont il a le secret. Ses grands bras immenses lui permettent de shooter en reculant, quasiment les deux pieds au sol.