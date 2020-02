Le mix du jour : le meilleur de Kobe Bryant au All-Star Game

« Dans une ligue de stars, tu es la star des stars », avant l’habitude de déclarer David Stern au moment d’offrir le trophée de MVP du All-Star Game à l’heureux élu. Kobe Bryant, disparu en janvier comme l’ancien patron de la NBA, a eu l’honneur d’entendre à quatre reprises cette phrase.

En 20 ans de carrière, Kobe Bryant a été All-Star 18 fois sur 19 (le match des étoiles n’a pas eu lieu en 1999). Il n’a manqué la grand-messe annuelle que sa première saison, même si en 2010, 2014 et 2015, il n’a pas joué car blessé.

Néanmoins, cela a été bien suffisant pour marquer les esprits. De ses duels avec Michael Jordan en 1998 et 2003, à ses paniers dans le « money time » en 2001 en passant par ses trophées de MVP en 2002, 2007, 2009 (co-remporté avec Shaquille O’Neal) et 2011, l’arrière des Lakers reste une référence dans le monde du All-Star Game. Avec 290 points, il a même été pendant quelques temps le meilleur marqueur de l’histoire de cet événement, avant que LeBron James ne le dépasse finalement.

Dès le début de ce All-Star week-end, les acteurs ont donc rendu hommage à sa mémoire, ainsi qu’à celle de David Stern. Il y eut 24.2 secondes de silence avant le « Celebrity Game » et on a entendu des « Kobe, Kobe, Kobe » venus des tribunes. Sue Bird et Pau Gasol ont également pris la parole avant le Rising Stars Challenge.

On peut aussi souligner que les maillots portés pendant tout le week-end sont ornés d’un patch, composé de neuf étoiles pour symboliser les neuf victimes de l’accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à Kobe Bryant et sa fille Gianna. Les maillots des Team LeBron et Team Giannis, ce dimanche, seront eux floqués des numéros 2 et 24.