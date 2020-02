Pour sa fille, LeBron James rendra hommage à Gianna Bryant lors du All-Star Game

Si le changement de format du All-Star Game était imaginé, voire acté, avant le décès de Kobe Bryant, la ligue y a tout de même ajouté un hommage à l’ancien arrière des Lakers.

Pour aller encore plus loin, elle a même proposé aux capitaines LeBron James et Giannis Antetokounmpo que leurs deux équipes portent les numéros 24 et 2 en l’honneur de Kobe Bryant et de sa fille Gianna. « Ils m’ont demandé quel numéro je souhaitais porter », raconte l’ailier. « Pour mon équipe, j’ai choisi le numéro 2. Pour Zhuri. »

LeBron James fait ici référence à sa fille, âgée de cinq ans. C’est donc le père de famille – d’une fille plus précisément – qui a parlé, plus que l’ami de Kobe Bryant, comme il l’a expliqué après la rencontre contre les Blazers où il défendait ses choix, notamment vis-à-vis de son fils.

« On a tous vu le hashtag girldad (papa d’une fille), » constate le triple champion NBA. « Je suis un girl dad. Mon frère Anthony Davis l’est aussi et Kobe était tellement heureux d’être avec ses filles. »