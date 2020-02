LeBron James : « Ne regrettez pas de faire certaines choses pour ceux que vous aimez »

Après avoir pris la parole pour conclure la cérémonie en hommage à Kobe Bryant, LeBron James s’est présenté devant la presse accompagné d’Anthony Davis après la défaite face aux Blazers. Lunettes noires sur le nez, l’ailier des Lakers a été interrogé sur ses sentiments après cette semaine et cette soirée si particulières. Un seul mot d’ordre : profitez de votre famille tant que vous le pouvez.

« Chacun a ses propres raisons d’être ému… J’en ai parlé à ma femme il y a quelques jours… Kobe a joué aux Lakers pendant 20 ans, de 18 à 38 ans… Et je lui disais : ‘Tu sais ce qui est dingue, c’est que pendant ces trois dernières années, et alors qu’il a eu toute cette réussite avec cinq bagues, un titre de MVP, MVP du All-Star Game, des sélections dans la All-NBA First Team, et du succès à travers le monde, malgré tout ça, je ne l’avais jamais aussi heureux que depuis trois ans’. J’ai le sentiment qu’il n’avait jamais été aussi heureux. »

Kobe Bryant était heureux car il n’avait jamais été aussi proche des siens, de son épouse et de ses filles, et LeBron James rappelle combien la vie familiale d’un champion est compliquée. Et il aimerait que ça change…

« Il était tellement heureux. Heureux d’être avec ses filles… Vous savez, quand on joue au basket, on donne tellement à ce sport… C’est ma 17e saison et vous savez, malheureusement, la famille est mise de côté… Quand vous voulez être le meilleur dans un domaine, vous devenez tellement déterminé que vous ne laissez rien se mettre en travers de votre chemin, et parfois même la famille… Et plus on veut atteindre les sommets, plus on s’écarte de sa famille… On veut être les plus grands, et c’est la partie la plus difficile pour un sportif… Et de le voir comme ça avec ses filles depuis trois ans. »

Pour conclure, LeBron James a ainsi évoqué le fait d’être père d’une fille, et père tout simplement, évoquant son récent choix d’aller voir jouer son fils entre deux matches. Il avait expliqué que c’était l’un de ses plus grands regrets : le fait de rater les matches de « Bronny ».

« J’ai une fille… Mon frère Anthony Davis aussi… Je ne sais pas combien d’entre vous ont des filles ici… Et j’oublie les sœurs… Tout ça vous oblige à prendre du recul… On pratique un formidable sport, qui nous emmène à travers le monde, et nous apporte tellement de choses. On ne peut vraiment jamais se plaindre de ce qu’on vit, que ce soit vous en écrivant des articles ou nous en jouant. Mais quand tout s’arrête, quand on passe à la pointeuse, faites en sorte de serrer le plus fort possible votre famille, dites à vos enfants que vous les aimez. Essayez de le faire le plus possible. Et vous n’avez pas à regretter de faire certaines choses pour ceux que vous aimez. Quand j’étais à Boston, je n’ai pas regretté d’aller voir mon fils à deux heures de là. On s’est fait défoncer par les Celtics mais je n’ai rien regretté. »