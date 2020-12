Happy Birthday | Les meilleurs dunks de LeBron James aux Lakers

Pour Sports Illustrated, Time et l’AP, LeBron James est le sportif de l’année 2020. En plus de son impact sur le plan social, en encourageant notamment les Américains à voter pour l’élection présidentielle de novembre dernier, la star des Lakers a remporté sa quatrième bague de champion NBA ainsi qu’un quatrième trophée de MVP des Finals.

Encore une riche année pour le joueur de 36 ans, qui continue de défier les lois du temps. La preuve avec ses plus beaux dunks sous le maillot de Los Angeles. Le « King » a accumulé les minutes depuis 2003 et même s’il dispute actuellement sa 18e saison dans la ligue, il est toujours aérien et puissant quand il s’envole vers le cercle.