Pour cette année 2020 forcément à part, le magazine Sports Illustrated a décidé de mettre en lumière les « sportifs militants », ceux qui ont non seulement brillé sur les terrains mais également en dehors.

La pandémie de Covid-19, la mort de George Floyd et l’élection présidentielle américaine ont offert un cadre parfait pour entendre les sportifs sur le terrain politique et ce sont cinq athlètes qui sont nommés « sportif de l’année » : LeBron James, Breanna Stewart, Patrick Mahomes, Naomi Osaka et Laurent Duvernay-Tardif.

Patrick Mahomes, élu MVP du Super Bowl, a énormément participé au mouvement « Black Lives Matter » quand son coéquipier Laurent Duvernay-Tardif n’a pas repris la saison 2020 en NFL, afin de combattre la pandémie de Covid-19. Naomi Osaka a elle remporté l’US Open en tennis et s’est retirée du tournoi de Cincinnati au moment du boycott des joueurs NBA dans la « bulle ». Breanna Stewart est championne WNBA 2020 et prend régulièrement la parole pour l’égalité hommes/femmes et contre le racisme.

Enfin, LeBron James a ajouté un quatrième titre de champion à son palmarès. Il s’est impliqué dans l’élection présidentielle avec son association « More Than a Vote » et son travail sur le terrain social est unanimement salué.

L’ailier des Lakers avait déjà été « sportif de l’année » en 2012 après son année parfaite à Miami (MVP de la saison, champion, MVP des Finals, champion olympique) puis en 2016 quand il avait offert le titre aux Cavaliers et à Cleveland, mettant fin à 52 ans de disette sportive dans l’Ohio.

Il devient le premier sportif à être ainsi élu trois fois « Sportsperson of the Year » par le prestigieux magazine, alors que Tiger Woods l’avait été deux fois (1996 et 2000) et qu’aucun autre athlète ne l’a été plus d’une fois.