Elu pour la troisième fois « Sportif de l’année » par Sports Illustrated, LeBron James vient de recevoir une récompense de plus avec le très prestigieux prix de « Athlete Of The Year » décerné par TIME Magazine.

Champion NBA pour la quatrième fois et MVP des Finals, l’ailier des Lakers succède à l’équipe féminine américaine de football, distinguée en 2019.

Pour TIME Magazine, LeBron James est récompensé pour ses résultats sportifs et son action sociale, et la publication met en avant son implication dans le mouvement « Black Lives Matter » et avec l’association « More Than A Vote ». Un activisme qu’il entend poursuivre, et il espère que d’autres prendront le relais à sa retraite.

« On ne sera plus jamais, uniquement des sportifs » a-t-il expliqué dans le magazine. « Tant que je serai là, ce ne sera plus jamais comme avant. Et j’espère avoir inspiré suffisamment de sportifs pour que cet héritage continue même quand je ne serai plus là. »

Très impliqués également cette année pour dénoncer les violences policières et l’injustice raciale, la tenniswoman Naomi Osaka et le pilote Lewis Hamilton lui ont rendu hommage. « Il n’est pas uniquement le meilleur joueur, puisqu’il est aussi la voix la plus puissante » décrit la Japonaise, tandis que le champion de Formule 1 est fier de voir que les plus grands champions partagent cette même volonté de changer la société : « Quand je vois que de l’autre côté, un autre sportif de top niveau se bat pour les mêmes causes, je me dis que je ne suis pas tout seul. »

Dans son portrait de LeBron James, TIME Magazine loue aussi aussi les actions de Marcus Rashford, le footballeur anglais qui se bat pour que les plus pauvres puissent se nourrir, et la publication estime que ces sportifs sont les dignes héritiers de Muhammad Ali et de Colin Kaepernick.