[happy birthday] La montagne Dikembe Mutombo face aux Raptors en playoffs 2001

Avec 3 289 contres en saison régulière, Dikembe Mutombo est toujours le deuxième meilleur joueur de tous les temps dans ce domaine, derrière Hakeem Olajuwon (3830). En playoffs, l’ancien pivot quadruple meilleur défenseur de l’année (1995, 1997, 1998, 2001) a contré 251 tirs, faisant de lui le 11e contreur de l’histoire.

C’est donc une référence dans ce domaine et lors sa dernière grande saison en playoffs (peut-être sa meilleure avec 1994), en 2001, Dikembe Mutombo avait compilé 3.1 contres de moyenne avec les Sixers.

Après avoir commencé la saison avec les Hawks, il avait été transféré en février 2001 contre Theo Ratliff et Toni Kukoc. Le pivot titulaire de Philadelphie, lui aussi excellent gardien du cercle, s’était blessé et les hommes de Larry Brown avaient besoin d’un remplaçant pour espérer aller loin en playoffs.

« Je mentirais si je disais que ce gars ne peut pas nous aider à gagner le titre », annonçait, en février 2001 pour ESPN, Allen Iverson. « C’est un rebondeur, un intimidateur, il peut changer un match par sa présence. »

Pourtant, l’ancien de Denver et d’Atlanta n’était plus un jeune homme. Il avait 34 ans, mais sa taille, ses bras immenses et son sens du timing faisaient toujours merveille en défense.

Les Raptors peuvent en témoigner puisqu’il a repoussé 27 shoots lors des sept matches de cette série mémorable en demi-finale de conférence, finissant la série avec 3.4 contres et 12.4 rebonds de moyenne.