[Collector] Le triple-double de Dwyane Wade avec Marquette contre Kentucky en 2003

L’année où LeBron James explosait au lycée et où Carmelo Anthony était sacré champion NCAA avec Syracuse, Dwyane Wade, une autre star de la future Draft 2003 et membre du « Banana Boat », avait lui aussi brillé à la fac.

L’arrière de Marquette, futur cinquième choix de la Draft choisi par Miami, s’était surtout illustré face à Kentucky, pour une place au Final Four, le 29 mars 2003.

Avec 29 points, 11 rebonds et 11 passes, il avait réussi à l’époque le cinquième triple-double de l’histoire du tournoi NCAA (depuis, ils sont trois de plus à l’avoir fait : Cole Aldrich, Draymond Green deux fois et Ja Morant).

Le futur MVP des Finals 2006 avait été bien secondé par Robert Jackson (24 points, 15 rebonds) dans la victoire des siens (83-69). Malheureusement, les Golden Eagles seront lourdement stoppés en demi-finale par Kansas (94-61).