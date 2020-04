Le 8 avril 2017, soirée record pour Damian Lillard avec 59 points contre le Jazz

Brandon Roy et Andre Miller (52 points) oubliés puis Damon Stoudemire (54 points) balayé, Damian Lillard a dépoussiéré les livres d’histoire des Blazers pour mettre son nom partout. Le 8 avril 2017, alors que Portland tente d’arracher une place en playoffs, le meneur va réaliser son record en carrière et celui de la franchise.

Même la troisième défense de la ligue, celle d’Utah, n’a pas résisté à ses « side-step » à 3-pts et ses pénétrations.

Rien n’y fait pour Rudy Gobert et sa bande, Damian Lillard est en feu et termine à 59 points à 18/34 au shoot, 9/14 à 3-pts, 14/16 aux lancers-francs. Il manque le premier match à 60 points de l’histoire des Blazers pour un lancer-franc gâché en fin de match.

Mais l’essentiel est ailleurs : Portland l’emporte 101-86 et « Dame » en 2019 et 2020 passera la barre des 60 points contre Brooklyn puis Golden State. Il possède donc les trois meilleures marques de la franchise.

Preuve que le meneur ne laisse rien à la concurrence : en 50 ans d’existence, seuls sept joueurs à Portland ont dépassé les 50 points et Damian Lillard l’a fait à neuf reprises. Les six autres joueurs cumulés ? Six fois…