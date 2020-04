Le 2 avril 1998, Shaquille O’Neal écrase les Nets avec 50 points

Rien ne résume mieux la soirée vécue par les Nets ce 2 avril 1998 que la déclaration de Lucious Harris, après la rencontre, concernant Shaquille O’Neal : « Il faisait 2m31 et 360 kilos. »

Dès le premier quart-temps, le pivot des Lakers va écraser New Jersey. Il termine le premier acte avec 17 points à 8/10 au shoot. Il ajoute 9 points en second quart-temps et après la pause, sa prestation se transforme en concours de dunks. Résultat : 50 points à 18/26 au shoot et, pour une fois, 14/20 aux lancers-francs.

« Mes shoots sont tombés dedans, ainsi que mes lancers-francs », raconte le Shaq. « Je voulais faire un gros match car ils nous avaient bien battus la dernière fois (95-106 le 28 janvier 1998) et en avaient fait des tonnes. »

Le pauvre Rony Seikaly, ancien pivot du Heat, va vivre un cauchemar face au géant de Los Angeles, avec 5 fautes et 5 points en 17 minutes. Les défenseurs comme les cercles ont souffert.

« C’est rare qu’un joueur soit au sommet de son jeu comme ça », commente le jeune Kobe Bryant, pas encore 20 ans et auteur de 20 points. « Tout allait vers le Shaq et il a fait un excellent match. »