Depuis le retour des Jeux olympiques, le Mercury tourne au ralenti

Le retour aux affaires courantes n’est pas facile pour tout le monde après la pause du All-Star Game WNBA et des Jeux olympiques. Bien qu’elles aient remporté le premier match au retour de la trêve, les Aces et le Mercury sont en difficulté.

Le Mercury en est même à 4 défaites en 7 matchs depuis la reprise du championnat. Il faut dire que les coéquipières de Diana Taurasi ont joué à l’extérieur lors de cinq rencontres et ne sont retournées à Phoenix qu’en début de semaine, ce qui laisse peu de place à l’entrainement et à la possibilité de retrouver les automatismes.

« Nous aurons les joueuses ici dans les prochains jours. Nous allons faire des séances vidéo et essayer de nous améliorer », espère Nate Tibbetts, le coach du Mercury. « C’est en attaque que nous souffrons le plus et nous devons nous ressaisir. »

La 11e équipe au scoring en début de match

Les joueuses de Nate Tibbetts ne jouant pas avant dimanche face aux Aces, le coach aura l’occasion de les remettre sur de bons rails lors de deux séances d’entrainement ce vendredi et samedi dans des installations toutes neuves.

« Comme on a eu quelques blessures et vu l’âge de l’effectif, nous voulons nous préserver, mais parfois il faut juste retrousser les manches et se mettre au travail, » estime l’arrière Sophie Cunnigham. « Je pense que c’est exactement ce qu’on va faire. Nous avons un tas de joueuses qui en veulent dans cette équipe. »

« Parfois, il faut juste traverser cette épreuve ensemble, et ça craint, on ne peut pas vraiment y faire grand-chose, mais il faut continuer à travailler et finalement, tout se passera comme prévu, » ajoute-t-elle. « C’est juste de l’entraînement. Nous n’avons pas eu d’entraînement sérieux depuis très longtemps. Je pense que tout le monde attend vendredi avec impatience. »

Pour corriger le tir, Nate Tibbetts devra attirer l’attention sur les débuts de rencontre délicats de son équipe. Sur les quatre défaites, le Mercury affiche un différentiel de point de – 45 points dans le premier quart-temps. Pire encore, son équipe est avant-dernière de la ligue au scoring en entame de match avec seulement 19.5 points marqués de moyenne dans le premier quart-temps.

» Cela va prendre du temps « , reconnait-il. « Écoutez, nous revenons de la pause du All-Star Game et nous n’avons pas vraiment eu d’entraînement. Nous devons retourner à la salle d’entrainement, nous mettre au travail et nous concentrer sur notre attaque. »