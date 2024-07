Les incroyables installations du Phoenix Mercury

Rien n’est trop beau pour Mat Ishbia, le jeune propriétaire des Suns et du Mercury. Le milliardaire a multiplié les gros coups pour attirer Kevin Durant et Bradley Beal, mais aussi dépenser des dizaines de millions de dollars pour se séparer de Monty Williams et Frank Vogel, et se payer ensuite Mike Budenholzer.

Au niveau des événements, les ambitions sont les mêmes puisqu’il accueille cette semaine le All-Star Game de la WNBA, et qu’il a décroché l’organisation du All-Star Game 2027 en NBA. Enfin, il y a la volonté de placer ses joueuses et ses joueurs, mais aussi les spectateurs dans les meilleures conditions, et là encore, Mat Ishbia veut doter sa franchises des meilleures installations possibles.

Un projet à 100 millions de dollars

La preuve avec le centre inauguré pour le Mercury, en marge du All-Star game féminin. Le centre s’étale sur plus de 5 000 m², et il a coûté 100 millions de dollars !

« Je voulais créer les meilleures installations possibles », confirme Mat Ishbia. « Nous pensons y être parvenus. Les infrastructures globales, le parking… Tout ce dont on peut penser qu’un athlète de haut niveau a besoin, nous avons essayé de l’intégrer dans le centre d’entraînement féminin. »

Il y a même des cuisines avec un chef, et on dénombre trois bâtiments avec plusieurs terrains, un sauna, des bureaux, des salles de musculation, des espaces pour se reposer ou manger. Deux des terrains porteront le nom de Diana Taurasi, meilleure marqueuse de l’histoire de la WNBA, qui sera à Paris pour viser une 6e médaille olympique.

Les joueuses conquises

« Nous voulons absolument que les joueuses viennent à Phoenix, mais aussi que d’autres équipes WNBA suivent le mouvement », poursuit Mat Ishbia. « J’espère que tout le monde le verra et se demandera comment investir et faire ce qu’il faut pour les femmes. Dans toute entreprise, il faut investir pour se développer. C’est notre but d’investir et de voir le projet se développer et réussir sur et en dehors du terrain. »

Malin, Mat Ishbia a dévoilé les installations au moment même où l’équipe des Etats-Unis et les All-Stars sont sur place, et évidemment l’effet est garanti.

« J’en suis restée bouche bée, et je suis sur le point d’en pleurer » a confié Kathleen Cooper. « Comment ai-je pu me retrouver là ? Est-ce que je rêve ? Quand on observe les détails, c’est fou. Nous sommes privilégiées ! »