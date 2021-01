Trois nouveaux coloris pour la gamme Foamposite

On n’aime pas trop associer Team USA et Indianapolis de l’autre côté de l’Atlantique. Mais il n’est pas question de reparler du Championnat du monde 2006, plutôt de la gamme Foamposite.

Nike a ainsi une pensée pour l’équipe américaine – pas au mieux sur la scène mondiale et dans le flou, comme tout le monde, à quelques mois des Jeux olympiques – avec cette Little Posite Pro pour les enfants. La noir et vert d’eau, une Air Foamposite One pour adultes, fait elle un petit clin d’œil au All-Star Game 2021 (mentionné à l’arrière de la paire) prévue pour février à Indianapolis mais finalement annulé à cause du Covid-19 et décalé à 2024.

Enfin, la marque au Swoosh ressort une paire déjà aperçue en 2014, la Air Foamposite Pro chère à Penny Hardaway, en version « Volt ».

La date de sortie de la première n’est pas connue, la deuxième arrivera le 11 février, la troisième le 27 janvier. Les versions pour adultes devraient coûter 230 dollars, contre 180 dollars pour la « Grade School ».





Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Nike Kyrie 7 « Rayguns » inspirée de l’équipe fictive déjantée de la publicité Nike des années 2000 : les Roswell Rayguns.