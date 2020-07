Quelques aperçus de plus de la LeBron Soldier 14

Pour donner un nouveau souffle à la gamme Soldier, Nike et LeBron James ont décidé de procéder à une petite révolution sur le quatorzième modèle de la lignée : retirer le scratch – pour le remplacer par un système de laçage partiellement couvert. Ce n’était arrivé qu’une fois, et c’était sur la LeBron Soldier 2.

Cette paire au design plus agressif et moins arrondi que celui de ses grandes sœurs, devait débarquer le 1er juillet. Une date repoussée à cause du Covid-19, mais qui semble imminente : elle vient de sortir sur le marché chinois. Ce qui nous offre quelques petites informations supplémentaires, en attendant que Nike communique dessus.

On sait par exemple grâce à sneaker_speculation qu’il y a deux unités Zoom sous la paire, celle à l’avant étant un peu plus fine que celle à l’arrière, qui est par ailleurs entourée de la même mousse que sur la Kyrie 4 – pour les talons qui ont bonne mémoire. La semelle est quant à elle divisée en plusieurs blocs, avec trois sortes de motifs différents.

On l’avait découverte en version Team USA fin juin, puis aperçue très colorée (en mode Space Jam ?) quelques jours plus tard, et sur ces nouvelles photos de Jesus Care, elle a plutôt le coloris Oreo.

