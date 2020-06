Sortie le 15 juillet pour la version « SE » de la Why Not Zer0.3

Un mois et demi après avoir fuité, la Why Not Zer0.3 « SE » a ses photos officielles, sa date de sortie, et son prix : rendez-vous le 15 juillet avec 130 euros en poche, pour cette version allégée de la chaussure signature de Russell Westbrook.

Bien qu’imposante, celle-ci était déjà moins lourde que la précédente, mais Jordan Brand a voulu aller un peu plus loin en retirant la grosse sangle présente sur le coup de pied pour la remplacer par des petits câbles latéraux : un bon point a priori puisque cette sangle nous avait fait mal au pied au moment de notre test. Autre économie, sur la mousse à l’intérieur de la chaussure, qui était doublée sur le modèle original.

La marque au Jumpman en profite, par ailleurs, pour modifier la boucle présente sur la tige et en ajouter deux sur la languette. Ce qui pour le coup va à contre-courant de la volonté d’épurer le modèle, même s’il reste tout de même moins imposant et saura davantage se porter en dehors des terrains.

