La Why Not Zer0.3 était déjà plus légère, et sa prochaine déclinaison « SE » risque d’accentuer cette tendance. En tout cas, visuellement, elle est encore plus dépouillée.

La sangle sur le coup de pied à disparu, mais des câbles plus imposants apparaissent, reliés aux lacets. La ligne générale reste la même. Pas de changement pour la semelle et le système d’amorti Zoom Air sous l’avant du pied.

Pas de prix ou de date de sortie annoncés pour le moment. Le premier coloris qui a fuité mélange le mauve et le rose sur une base blanche.

via Nice Kicks

