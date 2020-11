Les Rockets s’apprêteraient à signer Jae’Sean Tate

Alors qu’ils sont actuellement empêtrés dans les dossiers James Harden et Russell Westbrook, et qu’ils ne sont pas prêts à faire des concessions, les Rockets continuent de devoir gérer le reste de leur effectif.

Les Texans ont déjà monté un transfert, en envoyant Robert Covington à Portland en échange de Trevor Ariza et deux premiers tours de Draft, tandis que le New York Times rapporte qu’ils auraient une signature en vue dès que la free agency sera officiellement ouverte vendredi : celle de Jae’Sean Tate.

Ancien coéquipier de D’Angelo Russell à Ohio State, où il a effectué un cursus complet entre 2014 et 2018, il n’avait convaincu personne à la Draft et avait filé en Belgique, à Antwerp, puis en Australie chez les Sydney Kings l’an passé, sous la direction de… Will Weaver, nouveau responsable de la défense à Houston.

L’ailier tournait à 16.4 points, 5.8 rebond et 2 passes en NBL, et a terminé dans le meilleur cinq de la ligue.